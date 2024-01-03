Rivian上季交車量低於預期 盤中股價挫近10%

由於激烈的競爭和高利率打壓電動車需求，Rivian 去年第四季的交付量不及華爾街分析師預期，導致該公司周二 (2 日) 盤中股價大跌近 10%。

截稿前，Rivian(RIVN-US) 周二盤中股價下跌 9.76%，每股暫報 21.17 美元。

根據 Visible Alpha 對 13 位分析師的調查，該公司在 2023 年最後三個月交付 13,972 輛電動車，比去年第三季下滑 10%，也低於分析師預期的 14,430 輛。

美國的高利率提高電動車的每月帳單，讓買家更難負擔得起，並引發市場領導者特斯拉 (TSLA-US) 的價格戰。

Rivian 最大的支持者和大客戶亞馬遜 (AMZN-US) 也不接受第四季的交車，因為該公司在這一時期專注在假日購物季。

對此，Rivian 投資者、電動車和自動駕駛專家 Vitaly Golomb 表示：「很可能是假期安排拖累了交付量和產量。」

具體來看，Rivian 在去年第四季生產 17,541 輛汽車，比去年第三季成長 7.5%。這使得該公司的年產量達到 57,232 輛，超過分析師 54,000 輛的預期。

雖然 Rivian 在 10 月份早於預期的債券發行導致投資人對其財務狀況的擔憂引發股價暴跌，但投資人普遍認為，該公司在 Lucid (LCID-US) 和 Fisker (FSR-US) 等電動車新創公司中處於更好的位置。

到目前為止，Rivian 一直避免降低汽車價格，而是押注於可持續需求。上個月，該公司與美國無線運營商美國電話電報公司 (AT&T) 簽署一項電動車協議，這是該公司與亞馬遜的排他性協議於去年 11 月結束後的第一份協議。

一些分析師周二表示，Rivian R1T 皮卡售價 7.3 萬美元，不太可能會與特斯拉 11 月底推出的 Cybertruck 競爭。