2024年將是投資人迎接新經濟秩序的一年

投資人似乎相信，主要央行即將由升息轉向降息，市場因此反彈。但隨著世界調整到資金不再便宜的經濟秩序，2024 年可能會出現意外。

雖然央行行長一再警告不要進行關鍵押注，但近幾周全球股市上漲，頂級政府公債殖利率下跌。在美國，投資人幾已確定聯準會引導經濟完美著陸，降低通膨而不引發衰退。

市場的信念是因美國經濟令人驚訝的韌性。消費者的疫情儲蓄和美國在日益混亂的世界中作為投資安全港的吸引力，在一定程度上緩衝了這種情況。他們可能是對的：一位知名經濟學家和前聯準會官員今年稍早表示，聯準會實現軟著陸的可能性次數比預期來得高。

但許多投資人和高階主管認為這種可能性很低。疫情時期的儲蓄正在耗盡，烏雲正在聚集，尤其是在即將到來的充滿爭議的美國大選之際。

投資人押注聯準會可能在 2024 年底前降息多達 1.5 個百分點，但這仍會使政策利率接近 4%，高於過去 20 年大部分時間的水平。在此水準上，貨幣政策仍將拖累經濟成長，因為它將高於經濟的所謂中性利率。

除此之外，2024 年的前景還面臨著許多其他風險：兩場重大戰爭、加劇的地緣政治緊張局勢導致全球化徹底倒退，以及一些國家的選舉可能以意想不到的方式從根本上改變世界秩序。

利率是一切的基礎，從經濟成長到金融資產的價格，以及購買汽車或房屋的借貸成本。

較高的利率會降低科技股和加密貨幣等風險較高資產的吸引力，因為投資人不想承擔太大風險又可獲得可觀的回報。

由於資金來源困難，風險較高的押注可能會失敗，泡沫破裂，導致去年 3 月發生的美國地區銀行危機等事件。當企業陷入困境時就會緊縮開支。人們失去工作，新的工作也變得稀缺。

即使聯準會和其他央行已經升息一年多了，但世界尚未從貨幣自由時代轉至不再自由時代。2024 年轉變的影響可能會更加明顯。

這意味著企業、甚至是整個國家，將不得不重組其債務負債，因為它們無法再支付利息。這已在新興市場債務談判和不斷增加的企業破產中體 現出來。美國企業破產申請量創 2020 年以來最高；未來可能只會更多。

在經濟方面，商業房地產等產業將遭受更多痛苦，其中一些辦公室市場受到疫情後新工作方式的嚴重打擊。更多房東可能必須重新評估其投資組合並放棄建物，而損失將轉嫁給銀行和投資人。

對消費者來說，雖然儲蓄會帶來更多收益，但更高的借貸成本將需要調整。例如，許多美國成年人以為 30 年期房貸利率很低，但他們需要接受 2 倍以上的利率，並根據預算進行計算。

總而言之，投資人的信念可能會受到考驗，因為每個人都必須知道該如何忍受更高的利率。