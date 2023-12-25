〈房產〉去年起五度升息但房貸繳交仍穩定 逾放率連8季低於0.1%

雖然台灣央行在去年 3 月起連續五季升息，房貸利率重回 2%，但受惠台灣就業狀況穩定，房貸逾放率反而越來越低，今年第二季僅剩下 0.07%，已連續 8 季跌破 0.1%。由於逾放率低，流入法拍市場的物件也減少，因此法拍的移轉數也持續走低。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，逾放率低代表房市體質還健康，國人繳息狀況正常，早年房貸逾放比較高時，市場就會出現較多的法拍屋，也會對於房市有抑制效果，目前房市交易狀況穩定，即使屋主知道財務或者工作狀況出問題，也有時間處理手上的不動產，因此市場已經長期處於超低逾放階段，而央行持續進行信用管制也對市場穩定性有所助益。

統計顯示，這波逾放金額谷底出現在今 (2023) 年第一季的 58.6 億元，逾放率也僅有 0.06%，今年第二季則微幅增加到 66.2 億元，不過逾放率也是歷史低點的 0.07%，統計已經連續 8 季的逾放率低逾 0.1%，整體房貸的金融狀況健康。

另外今年前 10 月的拍賣移轉棟數約 2932 棟，預計將寫下 2003 年統計以來的新低量，顯示逾放的金額低落，流入法拍市場的物件案量稀少，連帶法拍移轉的數量也少。

曾敬德指出，雖然國人房貸越貸越久，房貸金額越來越高，利率也回升到 2% 以上，但若就業狀況穩定，不至於出現房貸族繳不出房貸的窘境，逾放比率就仍會持續維持低檔，即使現在國人使用寬限期狀況頻繁，但到期後仍可轉貸或者正常償還本金，並未出現逾放大幅增加的現象。