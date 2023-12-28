聯準會升息循環結束 專家點出未來投資趨勢

美國聯準會 12/13(三) 公布 FOMC 的會議結果，宣布基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間不變，FOMC 委員表示，近期指標顯示經濟活動的成長步調已較第三季放緩，美國的就業溫和成長，但仍保持強勁，失業率也維持在較低水平。雖然過去一年通膨有所緩解，但仍處在高檔。

聯準會主席鮑爾會後提醒，即使今年美國經濟表現強勁，衰退的可能性還是存在。他認為當前美國經濟陷入衰退的想法沒什麼根據，但明年陷入經濟衰退的可能性是存在的。因此無論經濟狀況如何，這都是機率問題，始終具有可能性。

同時，鮑爾表示，即使美國經濟沒有在 2024 年陷入衰退，Fed 也願意降息。他說：「這可能只是經濟正在走向正常化、不需要收緊政策的跡象。」

美國財長葉倫 12/13 接受 CNBC 訪問時表示，隨著通膨減緩並幫助經濟穩健運作，聯準會委員開始評估降息有其道理。

當升息循環結束，且經濟成長可能減速時，一旦美國聯準會的限制性利率水準維持較長時間，貨幣政策緊縮所帶來的遞延效應會大大影響實體經濟。因此當全球經濟放緩的情況下，投資人若採取股債平衡投資策略，將能降低投資市場的波動性，同時又能在股市上漲時提高投資效率。專家表示，在經濟前景充滿變數的年代，想要讓資產穩健成長，藉由母子基金的資產配置策略，讓投資人更有機會穩操勝券。

什麼是母子基金呢？投資人先以波動較小的債券型基金或貨幣型基金做為母基金，再以母基金的資金定期定額投入波動度較大的股票型、平衡型子基金，並設定子基金的停利點。當子基金達到設定的停利點時，將子基金的本利轉回母基金，如此一來就能享有子基金的報酬，同時有效降低可能過大的下跌風險，是一種有效率的投資方式。

當我們將資產配置於母子基金時，若市場波動較大，而母基金相對穩健，能減降投資組合大幅虧損的風險；反之，當投資市場表現很好的時候，子基金能創造較高的表現。這就是母子基金資產配置上，進可攻退可守的投資效益。

股神巴菲特說過，股市就是把錢從「沒耐心的人」轉移到「耐心之人」的裝置 (The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.)。藉由有耐心的紀律投資，搭配母子基金機制，不僅能達到風險分散還能讓資產穩健增值。

以新光銀行推出的母子基金機制「基金基動配置」為例，系統會依顧客設定自動執行停損停利機制，避免追高殺低的風險，讓忙碌無法長時間關注市場動態，以及想要長期穩健投資的投資族群，多了一項投資利器。而「基金基動配置」提供四大投資利基：第一：提供自動停損停利功能，且免收停損停利轉換手續費。第二：提供顧客多元的基金公司產品選擇，顧客可以透過不同基金公司的強項，選擇母子基金的搭配。第三：提供顧客從母基金轉換到子基金跨系列免收手續費。第四：選擇新臺幣信託的顧客，可以投資不同幣別的基金（外幣需同幣別）。此外，新光銀行現在新臺幣信託申購母基金門檻更降至 15 萬元，外幣信託申購母基金門檻調降至外幣 5,000 元（包含美元、歐元、澳幣），讓更多顧客輕鬆參與。

不管是企業主或上班族，只要藉由基金基動配置的絕佳機制，都有機會讓投資不再是難事，秉持紀律與效率，持之以恆運用，投資人可以天天睡好、實現自己訂立的各種投資目標。新光銀行歡迎有興趣的顧客前往各分行，專業理財顧問會協助顧客評估風險屬性與資產配置，並規劃最適合個人需求的母子基金投資組合。

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