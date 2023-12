聯準會升息循環結束 專家點出未來投資趨勢

美國聯準會 12/13(三) 公布 FOMC 的會議結果,宣布基準利率維持在 5.25% 至 5.5% 區間不變,FOMC 委員表示,近期指標顯示經濟活動的成長步調已較第三季放緩,美國的就業溫和成長,但仍保持強勁,失業率也維持在較低水平。雖然過去一年通膨有所緩解,但仍處在高檔。

聯準會主席鮑爾會後提醒,即使今年美國經濟表現強勁,衰退的可能性還是存在。他認為當前美國經濟陷入衰退的想法沒什麼根據,但明年陷入經濟衰退的可能性是存在的。因此無論經濟狀況如何,這都是機率問題,始終具有可能性。

同時,鮑爾表示,即使美國經濟沒有在 2024 年陷入衰退,Fed 也願意降息。他說:「這可能只是經濟正在走向正常化、不需要收緊政策的跡象。」

美國財長葉倫 12/13 接受 CNBC 訪問時表示,隨著通膨減緩並幫助經濟穩健運作,聯準會委員開始評估降息有其道理。

當升息循環結束,且經濟成長可能減速時,一旦美國聯準會的限制性利率水準維持較長時間,貨幣政策緊縮所帶來的遞延效應會大大影響實體經濟。因此當全球經濟放緩的情況下,投資人若採取股債平衡投資策略,將能降低投資市場的波動性,同時又能在股市上漲時提高投資效率。專家表示,在經濟前景充滿變數的年代,想要讓資產穩健成長,藉由母子基金的資產配置策略,讓投資人更有機會穩操勝券。

什麼是母子基金呢?投資人先以波動較小的債券型基金或貨幣型基金做為母基金,再以母基金的資金定期定額投入波動度較大的股票型、平衡型子基金,並設定子基金的停利點。當子基金達到設定的停利點時,將子基金的本利轉回母基金,如此一來就能享有子基金的報酬,同時有效降低可能過大的下跌風險,是一種有效率的投資方式。

當我們將資產配置於母子基金時,若市場波動較大,而母基金相對穩健,能減降投資組合大幅虧損的風險;反之,當投資市場表現很好的時候,子基金能創造較高的表現。這就是母子基金資產配置上,進可攻退可守的投資效益。

股神巴菲特說過,股市就是把錢從「沒耐心的人」轉移到「耐心之人」的裝置 (The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient.)。藉由有耐心的紀律投資,搭配母子基金機制,不僅能達到風險分散還能讓資產穩健增值。

以新光銀行推出的母子基金機制「基金基動配置」為例,系統會依顧客設定自動執行停損停利機制,避免追高殺低的風險,讓忙碌無法長時間關注市場動態,以及想要長期穩健投資的投資族群,多了一項投資利器。而「基金基動配置」提供四大投資利基:第一:提供自動停損停利功能,且免收停損停利轉換手續費。第二:提供顧客多元的基金公司產品選擇,顧客可以透過不同基金公司的強項,選擇母子基金的搭配。第三:提供顧客從母基金轉換到子基金跨系列免收手續費。第四:選擇新臺幣信託的顧客,可以投資不同幣別的基金(外幣需同幣別)。此外,新光銀行現在新臺幣信託申購母基金門檻更降至 15 萬元,外幣信託申購母基金門檻調降至外幣 5,000 元(包含美元、歐元、澳幣),讓更多顧客輕鬆參與。

不管是企業主或上班族,只要藉由基金基動配置的絕佳機制,都有機會讓投資不再是難事,秉持紀律與效率,持之以恆運用,投資人可以天天睡好、實現自己訂立的各種投資目標。新光銀行歡迎有興趣的顧客前往各分行,專業理財顧問會協助顧客評估風險屬性與資產配置,並規劃最適合個人需求的母子基金投資組合。

