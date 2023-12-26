鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至7.65元，預估目標價為265元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.6元上修至7.65元，其中最高估值7.93元，最低估值6.85元，預估目標價為265元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7.93
|15.06
|18.44
|最低值
|6.85
|11.44
|14.68
|平均值
|7.6
|13.11
|16.28
|中位數
|7.65
|13.21
|16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,990,000
|42,460,710
|49,787,200
|最低值
|30,024,000
|36,077,000
|43,180,000
|平均值
|30,531,290
|39,881,620
|46,101,190
|中位數
|30,531,000
|40,173,100
|45,531,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.86
|5.41
|3.82
|0.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,785,064
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。