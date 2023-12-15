〈台股盤後〉拉積盤+原物料股強攻 成交值爆出4392億收小紅

台股在今 (15) 日由原物料類股包括鋼鐵及造紙個股輪動挑起市場人氣大樑，在電子股主角則爲矽晶圓族群，台積電 (2330-TW) 拉尾盤，終場大盤指數收在 17673.87 點，上漲 20.76 點，市場成交值 4392.07 億元。市場專家指出，台股目前由多方控盤，指數已進入另一箱型區間，多頭行情可望延續到 2024 年元月。

同時，台股本周周 K 線收紅棒，本周計上漲 289.88 點或 1.67%。

台積電今天尾盤強拉 4 元，收盤報 585 元，較昨日上漲 3 元或 0.52%，成交量放大爲 5.42 萬張，加上由鋼鐵族群擔綱噴漲扮演吸引人氣主角，盤中指數以 17743.54 點續創今年新高。

台股集中市場大盤今日開在 17693.33 點，最高 17743.54 點，最低即為開盤的 17693.33 點，集中市場全場成交值放大爲 4392.07 億元，在今天市場交易價量齊揚走勢之下，市場切入鋼鐵、矽晶圓及造紙等個股爲主。盤中並有 12 檔鋼鐵股漲停。

證券分析師張陳浩指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤在明年的大選前，台北股市將持續走多，並且類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多。同時，如今天的記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益收盤也是上漲。

今天集中市場大盤權值股台積電今天盤中小幅震盪，但尾盤急拉，聯發科 (2454-TW) 上漲 30 元，收在 995 元或 3.11%，大立光 (3008-TW) 股價收盤下跌 20 元或 0.74%，收盤報 2670 元，成交量並萎縮爲 1799 張，收盤鴻海 (2317-TW) 股價下跌 0.5 元，收盤價報 101.5 元。

今天盤中英業達 (2356-TW) 股價開高走低，盤中股價大幅振盪 13.54%，收盤下跌 3.3 元 6.38%，收盤價報 48.4 元，成交量放大到 39 萬張，爲今天台股個股之冠，單一個股成交值也高達 200 億元。拖累 AI 概念股技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW) 走弱，但緯穎 (6669-TW) 則逆勢收紅；伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 走低，收盤 CCL 相關的台光電 (2383-TW) 及台燿 (6274-TW) 也收黑。

同時，雖然高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 今天股價都收紅並且以欣興最爲強勢，收盤上漲 1.5 元，收盤價報 183 元，但景碩 (3189-TW) 收黑。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW) 今天收盤上漲。