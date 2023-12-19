〈台股盤後〉電子股大停電 指數收跌75點失5日線

台股在今 (19) 日在電子漲多拉回壓力之下，加上主帥台積電 (2330-TW) 不表態，造成電子族群失寵，盤中資金比重一度低於 60%，終場大盤下跌 75.48 點或 0.43%，收在 17576.55 點，失守 5 日線，市場成交值 3209.28 億元，市場專家指出，獲利回吐的賣壓並未破壞多方控盤力道，台股仍將震盪向前。

台積電今天尾盤強拉 2 元，收盤報 585 元，收平盤，成交量爲 2.82 萬張，大盤主流族群在軸承、營建、防疫等個股，鋼鐵類股未再強勢表態，航運類股盤中成交金額一度占大盤 13.3%。

台股集中市場大盤今日開在 17669.84 點，也爲盤中最高點，最低 17497.32 點，集中市場收在 17576.55 點，失守 5 日線，市場成交值 3209.28 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤將持續走多，並且類股輪動快速，目前見到大盤月線仍有強勁支撐力道。

今天集中市場大盤權值股大立光 (3008-TW) 股價收盤上漲 15 元 0.56%，收盤報 2690 元，收盤鴻海 (2317-TW) 股價上漲 0.5 元或 0.49%，收盤價報 102.5 元。

今天收盤 AI 概念股技嘉 (2376-TW)、廣達 (2382-TW) 收紅，但緯穎 (6669-TW) 及緯創 (3231-TW) 則收黑；伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 走低，收盤 CCL 相關的台光電 (2383-TW) 及金居也收黑。

同時，雖然高階 ABF 需求回升緩慢，ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW) 今天股價都收黑，但景碩 (3189-TW) 逆勢走高。

航運股長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 盤中放大量上漲， 但萬海 (2615-TW) 今天收盤下跌 0.6 元 1.13%，收盤價報 52.3 元。