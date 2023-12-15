〈台股盤中〉低位階族群依題材輪動挑人氣大樑 下一波看這兩類股

台北股市在今 (15) 日由題材個股輪動挑起市場人氣大樑，台積電 (2330-TW) 在盤中橫盤，由鋼鐵族群擔綱噴漲扮演吸引人氣主角，在指數續創今年新高之下，市場專家指出，台股目前由多方控盤，指數已進入另一箱型區間，並看好包括食品、金融成下一波主流角色。

證券分析師張陳浩指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤在明年的大選前將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多，如今天盤中的鋼鐵在低位階及消息面刺激之下大漲。預估包括食品、金融成下一波主流角色。但目前的布局重心在記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益的類股。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，今天盤中集中市場加權受領指數及 OTC 指數再走高，並創波段新高，市場則仍個股題材切入。目前觀察以 5 日線爲短線支撐。但尾盤要留意因富時成分股調整及假日前的賣壓出籠。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，目前台股大盤指數已進入另一箱型區間，同時，由匯率走勢來看，外資回頭回補買超台股的趨勢已是相當明顯。

台股集中市場大盤今日開在 17693.33 點，最高 17743.54 點，最低即為開盤的 17693.33 點，預估集中市場全場成交值爲 3760 億元，在今天市場交易價量齊揚走勢之下，市場切入鋼鐵等落後補漲個股爲主。

同時，亞洲區域股市今天包括日本、上證、香港等股市都上漲，其中並以香港恆生指數上漲 2% 最強。

今天集中市場大盤權值股台積電今天盤中小幅震盪，聯發科 (2454-TW) 上漲 2.48%，大立光 (3008-TW) 股價在平盤 2690 元附近震盪、鴻海 (2317-TW) 受領下跌。

今天盤中英業達 (2356-TW) 股價開高走低，盤中股價振幅達 9.77%，並爆發高達 25.5 萬張大量，但 AI 概念股技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、光寶科 (2301-TW)、廣達走勢不振；伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 走低，盤中台光電 (2383-TW) 賣壓也不小。