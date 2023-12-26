鉅亨速報 - Factset 最新調查：健鼎(3044-TW)EPS預估上修至11.51元，預估目標價為257.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對健鼎(3044-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.4元上修至11.51元，其中最高估值11.78元，最低估值11.28元，預估目標價為257.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.78 16.09 19.76
最低值 11.28 15 17.44
平均值 11.54 15.62 18.26
中位數 11.51 15.67 17.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 61,440,000 72,000,000 86,149,000
最低值 59,345,000 67,011,000 72,659,000
平均值 59,798,470 69,006,290 77,650,040
中位數 59,632,000 68,731,500 75,279,000

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.8 11.15 11.65 11.49
營業收入
(單位：新台幣千元)		 65,784,237 62,999,989 55,547,908 54,450,944

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3044/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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