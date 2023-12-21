〈美股早盤〉市場對明年降息預期不變 主要指數開高 美光股價漲逾7%

美股主要指數周四 (21 日) 開高，此前稍早公布的經濟數據鞏固投資人對 Fed 降息預期的押注。另外，美國記憶體晶片製造商美光在日前公布樂觀的財測後提振股價走勢，周四開盤漲逾 7%。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲逾 160 逾 1%，標普 500 指數漲近 0.9%，費城半導體指數漲逾 2%。

美國商務部最新公布數據顯示，第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率終值下修至 4.9%，低於市場普遍預期的 5.2%，此前公布的修正值為 5.2%。

另外與 GDP 同時公布的第三季個人支出消費 (PCE) 物價指數季增年率終值也被下修至 3.1%，低於預期和前值 3.6%，而核心 PCE 季增年率終值下修至 2%，同樣低於前值和預期的 2.3%。

與此同時，上周美國初領失業金人數成長低於預期，保持在歷史低點附近，表明就業市場仍然具有彈性。根據勞工部數據，截至 12 月 16 日當周，初領失業金人數增加 2,000 人，至 20.5 萬人。

一些市場觀察人士將本周三美股的暴跌歸咎於所謂的零日到期 (ODTE)，他們指出，大量的看跌選擇權成交量可能導致持有者拋售標的股票。但許多人認為，通膨放緩和降息押注的大背景意味著，這種減速帶將是短暫的。

花旗集策略師建議在股市回檔時買入，並補充稱，投資者應該預料到未來會出現波動，但 Fed 最終的政策調整將是一個供指引的北極星。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周三進一步堅定降息的信念，他說降低利率很重要，但他也警告央行不應該行動太快，也不應該「馬上」行動。

截至台北時間周四（21 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 1.06%，至每股 196.89 美元

知情人士透露，蘋果正在加速生產 Vision Pro 混合實境 (MR) 頭戴裝置，為明年 2 月推出市場做好準備。蘋果周三向軟體開發商發送電子郵件，鼓勵其使用最新工具測試自家的應用程式為 Vision Pro「做好準備」，並將其軟體發送給蘋果作為回饋。這是產品接近發表階段的又一跡象。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 9.00%，至每股 85.77 美元

美國記憶體晶片大廠美光周四盤前股價大漲逾 5%，此前該公司公布最新財測表示，記憶體與快閃記憶體 (flash storage) 的供需平衡將在明年強勁復甦。分析師表示，美光股價反彈的時間比預期的快。

波音 (BA-US) 早盤股價上漲 2.49%，至每股 267.15 美元

根據外媒周四報導，波音將在幾天內重啟向中國交付 787 夢幻客機 (787 Dreamliner)，此舉為 2021 年 4 月以來首次恢復交機。有分析認為，這一跡象表明緊張的美中貿易關係可能正在緩和，也可能是替中國結束波音 4 年多來凍結交付 737 Max 鋪平道路。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 20.5 萬，預期 21.4 萬，前值 20.3 萬

美國上周續領失業金人數報 186.5 萬，預期 188.8 萬，前值 186.6 萬

美國第三季 GDP 季增年率終值報 4.9%，預期 5.2%，前值 5.2%

美國第三季 PCE 季增年率終值報 3.1%，預期 3.6%，前值 3.6%

費城聯準銀行 12 月製造業指數報 -10.5，預期 - 3.0，前值 - 5.9

華爾街分析：

股市因預期 Fed 明年將轉向降息而飆升，但投行巴克萊持謹慎態度。該行分析師表示，由於高通膨的威脅，這個周期與過去幾十年經歷的任何周期都明顯不同。

摩根大通的首席市場策略師在報告中表示，2024 年投資者應該更青睞現金，而不是股票，因為 Fed 似乎不太可能迅速降息。該名分析師為 2024 年標普 500 指數設定 4,200 點的目標位，這意味著該指數可能比當前水準下跌 12%。