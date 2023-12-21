蘋果今年市值增近1兆美元 明年恐需獲利才能推動成長

蘋果 (AAPL-US) 今年市值增加近 1 兆美元。但 2024 年要取得這樣的成果將會更加困難。

這家全球市值最高的上市公司在尋求遏制連續 4 季營收下降之際，在中國又面臨不確定性，因為中國政府機構正在打擊外國製造的設備。來自華為的競爭正在加劇，而蘋果的智慧手錶業務在聖誕節前幾天面臨美國的禁令。

該股今年上漲 50%，投資人看好 iPhone 製造商無論經濟狀況如何，都將繼續創造巨額利潤，這也使其股價處於昂貴的區間。它的遠期本益比達 29 倍，幾乎是 10 年平均估值的 2 倍。

Accuvest Global Advisors 投資組合經理人克拉克 (Eric Clark) 表示：「目前大型股商業模式面臨的最大風險是資金轉向其他公司。」

他指出，此類面臨更高估值、成長更慢和同比比較更嚴格的大型企業，可能會導致投資人將資金轉移到「2024 年可能有更大上漲空間的其他領域」。

隨著聯準會升息，交易員今年堅持買進藍籌科技股。現在隨著通膨降溫，利率可能已見頂，漲勢擴大，投資人對風險較高的股票產生了興趣。

由於估值過高，蘋果的任何進展都可能必須由獲利加速推動。分析師平均預測 2024 財年營收僅成長 3.7%，獲利成長 7.6%。

該公司市值升至 3 兆美元以上，與其成長前景不熅不火之間的脫節，有助於解釋為什麼分析師的熱情有所降溫。

然而並非所有人都看跌。Wedbush Securities 分析師艾夫斯 (Daniel Ives) 預計到明年年底，該股市值將達到 4 兆美元。他的最高目標價為 250 美元，高於分析師平均預期的 199 美元。

艾夫斯在報告中寫道：「雖然目前中國對 iPhone 影子政府禁令的擔憂揮之不去，但根據我們最近的調查，這個問題是非常可控的，並且沒有削弱這個關鍵地區對蘋果的需求。」

對於克拉克來說，這些挑戰也沒有削弱他的觀點 : 蘋果的 iPhone 是「史上最偉大的消費必需品」，因此「更高的本益比是合理的」。