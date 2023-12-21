美光估晶片需求將更快復甦 盤前股價勁揚逾5%

美國記憶體晶片大廠美光周四 (21 日) 盤前股價大漲逾 5%，此前該公司公布最新財測表示，記憶體與快閃記憶體 (flash storage) 的供需平衡將在明年強勁復甦。分析師表示，美光股價反彈的時間比預期的快。

截稿前，美光 (MU-US) 周四盤前股價上漲 5.95%，每股暫報 83.37 美元。

該公司周三公布的上季業績超出市場預期，並預估明 2 月當季的財報表現強勁，這是一個明確的跡象，表明記憶體晶片價格將在明年改善，從持續數月的低迷中復甦。

美光表示，其個人電腦 (PC)、行動設備、汽車和工業市場的大多數客戶的庫存處於或接近正常水準，而資料中心的庫存將在明年上半年接近這些水準。

晨星 (Morningstar) 分析師表示：「市場反彈的時間比我們之前認為的要早。」

美光日前公布 2024 會計年度第一季 (截至 11/30) 財報，營收和每股獲利表現均優於分析師預期，同時未來展望也亮眼，提振市場對其他晶片公司的信心，股價跟著走揚。

其中，輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US)、高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 和博通 (AVGO-US) 周四盤前股價上漲約 1%。

美光還表示，其高頻寬記憶體晶片是否能用於輝達最強大的人工智慧 (AI) 平台，已進入「最後階段」。該公司表示，這種高階記憶體晶片是美光最賺錢的產品之一，將在 2024 會計年度帶來「數億美元」的收入。

分析師預估，AI 推動的需求將有助於美光股價反彈。Piper Sandler 的分析師在一份報告中寫道，對此類晶片不斷成長的需求「可能至少在未來兩季甚至更長時間內成為美光的推動力」。

LSEG 的資料顯示，至少有 3 家券商在每光業績公布後上調其股票目標價。美光未來 12 個月的預期本益比為 32.45 倍，高於整個產業的 21.03 倍。