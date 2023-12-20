Fed縮表恐引發流動性危機 最快下周影響股市

Ned Davis Research 最新報告顯示，雖然美股創下歷史新高，但 2024 年仍有一個巨大的潛伏風險。也就是 Fed 每月在資產負債表中縮減近 1000 億美元的量化緊縮 (QT)。這可能引發流動性危機，因美債發行量仍居高不下。

NDR 警告：「2024 年最大的宏觀風險之一就是 Fed 繼續縮減資產負債表。」

Fed 至今已將其資產負債表從 2022 年最高點的 9 兆美元縮減近 1.3 兆美元。但根據 NDR 的分析，大部分縮表是 Fed 減少使用逆回購工具的結果，對美國銀行業在 Fed 持有的儲備金的影響微乎其微。

NDR 表示，「實際上，Fed 縮減資產負債表對銀行流動性沒有任何影響，難怪很難看到 Fed 緊縮周期對實體經濟的影響。」

這是因爲逆回購是 Fed 出售證券，並承諾在未來某一天買回。但當 Fed 不再使用逆回購工具時，必然會透過美國銀行持有的準備金來縮減其資產負債表。Fed 資產負債表大約有一半由美國銀行業的存款構成。

但這種情況將在 2024 年發生變化，這可能導致流動性急劇下降，最終對股市產生負面影響。NDR 指出，「如果 Fed 繼續 QT，而財政部繼續發行大量國庫券，逆回購工具可能會在明年第 2 季的某個時候歸零。到那時，QT 將開始影響銀行準備金，耗盡市場流動性。對市場來說，這將不會是一讓人舒服的時刻。」

流動性下降還將限制銀行向企業和消費者發放貸款的意願，從而制約經濟成長。除非 Fed 縮減 QT，否則流動性將是 2024 年市場面臨的一大風險。

NDR 表示，「鮑爾承諾，除非經濟崩潰，否則將繼續 QT。這給 Fed 可能結束 QT 的想法潑了一盆冷水。」

美國國債的流動性狀況仍沒有顯示出轉好的跡象，因爲在預算赤字龐大、政府幾近停擺的情況下，今年美國國債發行量大幅增加。NDR 表示，這最快可能在下周損及股市。

NDR 指出：「美國財政部下周將拍賣 2 年期、5 年期和 7 年期國債，以及例行性的短期國債供應。這導致流動性狀況接近新冠疫情以來最糟糕的水平。下周市場可能會出現一些劇烈波動。」