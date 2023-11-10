達拉斯聯準銀行總裁：Fed可以強化應對危機的流動性工具

今年在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 握有投票權、達拉斯聯準銀行總裁蘿根周五 (10 日) 發表談話，儘管她並未就貨幣政策或經濟前景發表評論，但她在談話中表示聯準會 (Fed) 應該考慮強化其流動性基礎設施的方法，目前流動性基礎設施雖然強大，仍不能完全消除風險。

蘿根周五在德國法蘭克福舉辦的歐洲央行貨幣市場會議上表示，金融體系中所有參與者─銀行、其他市場參與者，以及作為監管機構和金融機構的央行─都有責任是當管理流動性風險。

她表示，Fed 可能幫助提高市場參與者撮合金融交易的能力，包括集中清算常備回購工作操作，這與她今年早些時候的言論一致。她也提到，重要的是考慮某些法規如何影響中介成本，她以巴塞爾協議 III(Basel III) 的槓桿率為例。

一些央行已經考慮在流動性操作中增加交易同行，但蘿根表示對 Fed 而言，提高現有交易銀行操作的有效性可能是最合適的。

她重申，每一家美國銀行都應該準備好從 Fed 的緊急貸款工具 (即貼現窗口) 中借款─今年早些時候，在春季銀行業危機期間，並非所有機構都準備這麼做。蘿根說：「在一個銀行擠兌可以在社群媒體上幾分鐘就開始的時代，這是沒辦法接受的。」

她補充說，Fed 還可以考慮要求銀行在貼現裝口預先放置一些抵押品，以確保在危機發生時這些抵押品處在正確位置。

她也再次呼籲該工具永久開放，並表示 Fed 應該可律允許基於抵押品的貼現窗口貸款，這將使獲得流動性的機會均等。