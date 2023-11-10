30年期美債標售慘淡 逆回購工具存量大減 Fed面臨流動性危機

美東時間周四 (9 日) 美國 30 年期美債標售，需求之慘淡被形容爲「徹底的災難」，各項需求指標都表現不佳，海外需求更是顯著退潮。

同日 Fed 的「隔夜逆回購工具」(ON RRP) 的使用規模兩年來首次跌破 1 兆美元，這個被視爲短期美債流動性的來源可能會在明年 1 月完全耗盡。

分析師指出，不論是長債還是短債，似乎都在告訴市場：美國國債流動性危機正在逼近。

美國 30 年期美債周四拍賣的得標利率爲 4.769%，雖然低於 10 月 12 日拍賣時的得標利率 4.837%，但距離 2010 年 4 月的高點並不遙遠。

拍賣前的 30 年期美債預期殖利率爲 4.716%，這等於得標利率高出 5.3 個基點，是 2016 年有數據以來史上最大正利差。

標售正利差越高，意味着政府債券發行人必須以高於市場利率的價格來吸引投資人購買債券，也就等於債券的實際需求偏弱。

這次 30 年期美債拍賣的各項需求指標都不佳。投標倍數爲 2.24，弱於前次的 2.35，也低於過去 6 次拍賣的平均倍數 2.44，創 2021 年 12 月來最低。

包括對沖基金、退休基金、共同基金、保險公司、銀行、政府機構和個人在內的直接競標者配售比率為 15.16%，低於過去 6 次拍賣的平均值 18.6%，以及上次拍賣時的 16.7%。

至於通常由外國央行等機構通過一級交易商或經紀商參與競標的間接競標者配售比率為 60.1%，創 2021 年 11 月來最低，低於過去 6 次拍賣的平均值 68.6%，以及上次拍賣時的 65.1%。

美債的海外與國內需求的雙重低迷也加劇了對美債供需失衡的擔憂。

美國長債需求不足的同時，短期美債的流動性的來源：Fed「隔夜逆回購工具」可能也將耗盡，短債或許也將面臨需求不足的窘境。

周四，貨幣市場基金和其他符合條件的公司在 Fed RRP 工具中存放總計 9930 億美元的資金。這是隔夜逆回購工具用量自 2021 年 8 月 10 日以來首次低於 1 兆美元大關。

今年 3 月矽谷銀行倒閉引爆銀行業危機，5 月債務上限談判持續拉鋸，債務違約風險緊逼，債券發行不足，貨幣基金不得不選擇將現金存放在 Fed 的 ON RRP 工具中。

今年上半年，Fed「逆回購工具」的用量曾一直保持在每天 2 兆美元以上。但從 6 月開始，美國財政部向市場注入大量新票據，Fed 的升息周期又走到尾聲，湧入 ON RRP 工具的貨幣基金開始撤出。

摩根大通經濟學家認爲，考慮到美債發行的情況，逆回購用量「應該會進一步下降」。在國會同意提高美國債務上限後，美國政府一直在努力填補 TGA 帳戶。隨着 TGA 帳戶資金不斷走高，Fed 逆回購餘額被一點點耗盡。

德意志銀行策略師 Steven Zeng 認爲，由於交易商持有如此多的新債券，Fed 隔夜逆回購協議的使用規模應該會進一步走低。

同時，華爾街策略師正在評估這是否會對 Fed 貨幣政策、尤其是縮表進程產生進一步的影響。部分策略師表示，如果需求降至零，Fed 將不得不停止其量化緊縮 (QT)，因爲屆時過剩流動性將被完全耗盡，銀行儲備金將達到稀缺的程度。