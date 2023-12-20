〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 聯邦快遞股價挫逾10%

美股主要指數周三 (20 日) 漲跌互現，聯準會 (Fed) 有望在明年 3 月降息帶動的漲勢暫歇，與此同時，聯邦快遞 (FedEx) 因財測不佳，開盤股價挫逾 10%。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 0.1%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.7%。

新一輪疲軟的通膨數據提升美國聯準會 (Fed) 迅速降息的可能性，但同時也凸顯出經濟下滑的風險，美股主要期貨指數在周三開盤前走低。

然而股市的謹慎與債券市場的繁榮形成鮮明對比。周三公布的數據顯示，英國通膨放緩，給債券市場帶來新的推動力。英國 10 年期公債殖利率下跌 11 個基點，而德國 10 年期公債的借貸成本九個月來首次跌破 2%。

這些舉動波及美國公債市場，讓 10 年期公債殖利率下跌約 5 個基點，本月已下跌逾 40 個基點。

儘管交易員目前預料 Fed 在明年將降息逾 150 個基點——比周二預期的降息幅度高出約 10 個基點——但他們開始在降息樂觀情緒與經濟疲軟風險之間進行評估。

Fed 官員最近的言論暗示，一些官員對市場認為明年 3 月份降息的可能性很高感到不安，一直在推遲明年快速降息的想法。里奇蒙聯準銀行總裁巴金周二表示，Fed 在降低通膨方面取得了良好進展，但現在開始揣測首次降息還為時過早。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克同日表示，有鑑於經濟強勁，Fed 目前沒有降息的「緊迫性」。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比則說，抑制通膨的進一步進展將是 Fed 明年降息決定的決定性因素。

投資人現在將從即將出爐的美國數據中尋找蛛絲馬跡，包括周三的成屋銷售資料、周四 (21 日) 的國內生產毛額 (GDP) 數據和周五 (22 日) 的個人消費支出 (PCE) 物價指數——受 Fed 青睞的通膨指標。

與此同時，市場也開始評估潛在的航運延誤和貨運成本上升所帶來的風險，因為企業將貨物從紅海轉移，以避免武裝分子的襲擊。有分析指出，這種改道將意味著更高的運輸成本和更長的交貨時間。

能源方面，國際油價繼續上漲，布蘭特原油期貨保持在每桶 80 美元附近。歐洲航運公司馬士基 (AP Moller-Maersk) 和 Hapag-Lloyd 的股價延續近期的漲幅，而在美國上市的 ZIM Integrated Shipping(ZIM-US)股價在周三盤前上漲。

截至台北時間周三（20 日）22 時許：

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤股價上漲 2.80%，至每股 140.47 美元

Google 一高層近日在一次內部會議上告訴員工，計劃對旗下廣告銷售部門進行大規模重組。該消息引發人們對一些部門將面臨裁員的擔憂。目前，Google 廣告銷售部門擁有約 3 萬名員工。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.69%，至每股 255.44 美元

華爾街對特斯拉的預期正在迅速轉淡，兩天之內至少兩位分析師對這家電動汽車製造商更趨謹慎。分析師們表示，2024 年，特斯拉生產的部分電動汽車可能不再符合美國和一些歐洲國家的政府補貼標準，在需求原本就預估會放緩的情況下，這將進一步令該公司營收承壓。

聯邦快遞 (FDX-US) 早盤股價下跌 10.57%，至每股 250.41 美元

因快遞和貨運業務的需求疲軟影響整體銷售額，美國運輸產業領導者聯邦快遞下修營收預期。最新業績資料顯示，在截至 11 月 30 日的 2024 會計年度第二季，聯邦快遞總營收約為 221.7 億美元，年減 3%、調整後每股獲利報 3.99 美元，皆不及市場預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月經濟評議會消費者信心指數初值預期 104，前值 102

美國 11 月成屋銷售年化月率預期 - 0.5%，前值 - 4.1%

美國 11 月成屋銷售年化總數預期 377 萬戶，前值 379 萬戶

華爾街分析：

摩根士丹利美股資深投資組合經理 Andrew Slimmon 表示，隨著投資人越來越多地掏出現金買入股票以追逐大勢反彈，美國股市明年可能會繼續上漲，標普 500 指數目前幾乎回到 2022 年初的水準。Slimmon 強調，美國經濟不會在 Fed 激進升息的重壓下崩潰，看好 2024 年的股市。