〈美股早盤〉市場降息歡呼消退 主要指數漲跌互現

美股主要指數周五 (15 日) 漲跌互現，此前聯準會 (Fed) 官員表示現在談論明年 3 月降息仍為時過早，這番言論打擊近期市場樂觀情緒。

截稿前，道瓊工業指數跌近 60 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數漲逾 0.5%。

美國主要指數期貨周五開盤前走低，此前紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯給明年 3 月降息的樂觀情緒澆冷水。威廉斯向美媒 CNBC 表示，現在考慮明年 3 月降息還為時過早。

與此同時，紐約聯準銀行 12 月製造業指數報 - 14.50，遠低經濟學家預期的 2，也遠不及前值 9.10。該數據透露美國經濟活動出現放緩跡象。美國 10 年期基準公債殖利率自去年 8 月以來首次跌破 4%，此後美國公債價格保持穩定。

Fed 本周證實外界的猜測，即它準備在不給經濟造成重大損失的情況下宣布戰勝通膨並轉向降息，這引發了一場投機狂潮。美銀一份援引 EPFR Global 數據的報告顯示，美國股票基金迎來第九周的資金流入，達到 259 億美元，是自 2021 年 12 月以來持續時間最長的一次。

隨本周接近尾聲，交易商仍需應對周五到期的年度最大季度期權和期貨，以及可能引發波動的情況。據 Tier1Alpha 策略師稱，3.1 兆美元的未平倉合約不是到期，就是延續到新的一年，這一數字令人震驚。

其他消息方面，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德警告，決策者還沒有準備好跟隨 Fed 的政策轉向，這在一定程度上抑制市場的興奮情緒。ECB 管理委員會成員周五表示，市場認為央行將在明年上半年開始降息，這是超前的預期。拉加德昨日表示，該行根本沒有討論過降息問題。

Swissquote 資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 在給客戶的一份報告中寫道：「富有彈性的美國經濟採取鴿派立場，而步履蹣跚的歐洲經濟體堅持鷹派立場，這兩者之間的反差給人一種不太正常的印象。」

截至台北時間周四（15 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 2.43%，至每股 46.28 美元

英特爾本周四在該公司舉行的 AI Everywhere 活動期間宣布推出一系列人工智慧 (AI) 新品，包括針對企業的第五代 Xeon 處理器，以及對個人電腦 (PC) 的 Core Ultra 晶片。另外該公司還聲稱，第三代 AI 加速器 Gaudi 3 性能將優於輝達 (NVDA-US) 的主打 AI 晶片 H100。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 0.52%，至每股 249.75 美元

據報導，特斯拉將從墨西哥新利昂州獲得 26.3 億披索 (合 1.53 億美元) 的建廠獎勵，用於在該州建立下一家大型工廠。此舉表明當地官員試圖緩解特斯拉工廠建設推進延期的擔憂。

好市多 (COST-US) 早盤股價上漲 3.61%，至每股 653.52 美元

好市多 (Costco) 日前公布的 2024 會計年度第一季財報告捷，為全新年度揭開強勁的序幕，主因是美國年底購物旺季開跑，消費者熱烈採購可自由支配商品，包括金條、感恩節南瓜派都是熱賣的品項。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月紐約聯準銀行製造業指數報 -14.50，預期 2.0，前值 9.10

美國 11 月工業生產月率報 0.2%，預期 0.3%，前值 - 0.9%

美國 12 月 Markit 製造業 PMI 指數報 48.2，預期 49.3，前值 49.4

美國 12 月 Markit 服務業 PMI 指數報 51.3，預期 50.6，前值 50.8

美國 12 月 Markit 綜合 PMI 指數報 51.0，預期 50.5，前值 50.7

華爾街分析：

隨著美國 10 年期公債殖利率跌破 4% 的關鍵關卡，美國「債王」岡拉克警告，這是提醒美國經濟前景不妙的警報。岡拉克在受訪時表示：「我認為，如果 10 年期美債殖利率跌破 4%，對於經濟來說，這就像是一場火警警報…… 我們已經打破了趨勢線，從目前 10 年期美債殖利率水準來看，還有很大的下行空間。美國經濟將下行，這將產生連鎖反應，我們將不得不大量印鈔。」

在 Fed 暗示通膨威脅正在消退，點陣圖暗示明年將有三次降息後，美股道指已連續兩日創下歷史新高。不過，華爾街大空頭、投研機構 Rosenberg Research 創始人 David Rosenberg 警告，投資人們可能慶祝得太早了。