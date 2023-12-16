股價兩倍跳還不夠！美券商：輝達是最便宜的AI主題股

美國券商 Bernstein 表示，即使輝達 (NVDA-US) 今年股價 2 倍跳，仍具有買進吸引力。分析師 Stacy Rasgon 周五 (15 日) 重申對輝達股票「跑贏大盤」的評級，以及 700 美元的目標價。

他報告寫道：「如今，輝達事實上是『人工智慧 (AI) 主題股』中最便宜的。」

輝達周五上漲 1.12%，收每股 488.90 美元，今年迄今該股上漲約 235%，但 Rasgon 認為這樣的股票回報率仍令人失望，因為該股的本益比下降。

他說：「事實上，雖然隨著生成式人工智慧 (Gen AI) 的蓬勃發展，今年的預期收益增長 3 倍，但同期本益比卻壓縮了近 2/3。」

Rasgon 表示，輝達目前股價的預估本益比僅 25，為 2018 年底以來的最低水準，且輝達身為 AI 資料中心晶片市場主宰，其預估本益比仍低於超微 (AMD-US)。(超微預估本益比 41)

Rasgon 寫道，即使超微明年達到其 AI 晶片銷售目標，「在產業背景下也可能會出現捨入誤差。」

該分析師表示，輝達明年第二季前將發布其最高階 H100 資料中心 GPU 的下一代產品，並在 2024 年底前發布另一款更快的 GPU。新產品可能售價更高，為邁向 2025 年的輝達驅動更強勁的營收。

他說：「我們並非說輝達永遠不會遇到某種氣穴，但我們仍非常看好他們擺在眼前的長期機會。」