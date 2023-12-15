英特爾推出一系列新品 加入AI掏金熱潮

英特爾周四 (14 日) 在該公司舉行的 AI Everywhere 活動期間宣布推出一系列人工智慧 (AI) 新品，包括針對企業的第五代 Xeon 處理器，以及對個人電腦 (PC) 的 Core Ultra 晶片。

Gaudi 3 將超越輝達 H100

同時，英特爾執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 首次公開介紹第三代英特爾 AI 加速器 Gaudi 3，它用於深度學習和大型生成式 AI 模型。英特爾計畫明年發布 Gaudi 3，稱 Gaudi 3 的性能將優於輝達 (NVDA-US) 的主打 AI 晶片 H100。

由於生成式 AI 解決方案的需求不斷增加，英特爾預估，明年將憑藉 Gaudi 為首的 AI 加速器套件搶下更大的加速器市場占比。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 周四盤中股價上漲 1.04%，每股暫報 45.03 美元。

第五代 Xeon 強化資料中心、雲端等 AI 功能

(圖：英特爾)

英特爾介紹，第五代 Xeon 替資料中心、雲端、網路和邊緣運算帶來更強大的 AI，它的性能和效率大幅提升，在多種客戶工作負荷環境下，較前代的通用計算性能平均提高 21%，每瓦特能耗平均提升 36%。媒體指出，這是在不到一年時間內 Xeon 的第二次大改動，在性能和容量提升的同時，耗電量減少。

英特爾表示，Xeon 是唯一具有內建 AI 加速功能的主流資料中心處理器，相比今年 1 月推出的第四代 Xeon，第五代 Xeon 在多達 200 億個參數的模型上的推理和微調能力提升高達 42%，也是唯一 MLPerf 訓練和推理 AI 基準測試結果集一致且持續改進的 CPU。

值得注意的是，英特爾還準備明年上半年將推出更多的 Xeon 系列產品。

在周四的 AI Everywhere 活動期間，IBM(IBM-US) 披露，在測試過程中，第五代英特爾 Xeon 處理器在微軟 (MSFT-US)watsonx.data 平台上的查詢輸送量比前代提高 2.7 倍。

而明年將部署第五代 Xeon 的 Google Cloud 則指出，Palo Alto Networks(PANW-US) 透過其雲端平台使用第四代 Xeon 中的內建加速，其進行威脅檢測的深度學習模型性能提升兩倍。

Core Ultra 讓 PC 可直接應用 AI 功能

(圖：英特爾)

英特爾此次正式推出的 Core Ultra 晶片適用於筆記型電腦和桌上型電腦，讓這些 PC 都可以直接應用 AI 功能。

英特爾介紹，Core Ultra 採用英特爾首款用於用戶端的片上 AI 加速器、即簡稱 NPU 的神經網路處理單元，將高能效 AI 加速提升到新的高度，能耗較上一代產品提高 2.5 倍。

英特爾表示，搭載 Core Ultra AI 晶片的 PC 現在就可以在美國部分零售商處購買。明年，Core Ultra AI 晶片將支援全球筆記型電腦和 PC 製造商的 230 多種機型。英特爾還預估，到 2028 年，AI 晶片驅動的電腦將占 PC 市場的 80%。

英特爾強調，正在與 100 多家軟體廠商合作，為 PC 市場帶來數百款得到 AI 技術強化的 App，這些極具創造力、生產力和趣味性的 App 將改變 PC 的用戶體驗。