【策略發想】比特幣年漲幅逾150%！加密貨幣風潮再起？明年1月比特幣現貨ETF會問世？業績成長的加密貨幣概念股選股4大邏輯一次掌握

加密貨幣過去一年重獲市場關注，明年 1 月美國 SEC 將會對貝萊德在今年 6 月申請的比特幣 ETF 做出最後決定，加密貨幣風潮再起下有哪些概念股值得留意？選股邏輯帶你一次看！

上週提到：行情主要由防疫股、散裝航運股、重電股、加密貨幣概念股、金融股、電池股為主軸，類股輪動的情況仍十分明顯，投資人宜留意操作節奏。

回顧過去一週，指數緩緩向上攻堅，主要由 IP、PCB、網通、光學鏡頭、顯示卡、IC 設計、IC 封測領軍，和上週看起來很明確就是在類股輪動，投資人還是要留意操作節奏，族群走勢延續性較低，操作難度高。

一、比特幣現貨 ETF 問世？加密貨幣風潮再起！ – 加密貨幣概念股

加密貨幣是什麼呢？ 以下摘錄自維基百科：

加密貨幣 (Cryptocurrency) 是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介。跟平常使用的紙幣需要防偽設計一樣，加密貨幣的防偽是利用數位貨幣和虛擬貨幣使用密碼學及數字雜湊而成並與智慧合約的綁定之下的新型通證。比特幣在 2009 年成為全世界第一個去中心化的加密貨幣，這之後加密貨幣一詞多指此類設計。加密貨幣基於去中心化的共識機制，與依賴中心化監管體系的銀行金融系統相對。去中心化的性質源自於使用分散式賬本的區塊鏈（英語：Blockchain）技術。

比特幣曾經在 2020 年 3 月的時候跌到 4000 美元以下，並在 2021 年 3 月突破了 6 萬美元大關，短短一年價格攀升 15 倍，成了市場媒體焦點。

但隨著 2022 年起聯準會持續升息，資金成本持續攀升，加密貨幣在 2022 年迎來寒冬，價格大幅回落，回顧 2022 年重要事件：

1.TerraUSD/Luna 崩潰：

2022 年 5 月加密貨幣回檔時，Terra 穩定幣的附屬平台 Anchor 出現大規模提領，TerraUSD「穩定幣」跌破 1 美元價位，Luna 價值蒸發 99%，算法穩定幣的不穩定掀起連鎖效應。

2.Celsius 網路公司倒閉

Celsius 在 2021 年成為最知名的加密貨幣放款業者之一，藉由提供驚人的加密貨幣存款利率（高達 30%）、和低迷的加密貨幣擔保貸款利率，累積大量用戶。

但 TerraUSD 暴跌後，Celsius 在 2022 年 6 月遇到流動性問題，同月暫停所有提領作業並凍結客戶資產，一個月後，Celsius 聲請破產保護。申報資料顯示，Celsius 當時資不抵債程度達 12 億美元。

3.Voyager 數位公司與三箭資本動盪

加密貨幣放款商 Voyager 也提供高報酬率給零售帳戶，並和三箭資本等大型機構投資人往來，三箭資本從 Voyager 借款約 6.65 億美元後，用從各處借來的錢從事高風險押注，但 TerraUSD 和 Luna 重挫，重創三箭資本，貸款隨之違約，並且聲請破產清算。2022 年 7 月 1 日 Voyager 突然暫停客戶交易、存款及提領，幾天後聲請破產保護，股價因而暴跌，資不抵債的程度達 9 億美元。

4.FTX 破產

FTX 是第一家倒下的主要加密貨幣交易平台。創立於 2019 年，在 2022 年 1 月估值衝上 320 億美元，11 月時加密貨幣資訊網站 CoinDesk 指稱 FTX 的姊妹機構 Alameda 持有大量 FTX 發行的加密貨幣 FTT，兩者似未明顯區隔，幾天後幣安執行長趙長鵬說會賣出約 5.3 億美元的 FTT，引發市場恐慌，FTT 價格暴跌、FTX 遭擠兌，促使 FTX 暫停提領，不久後聲請破產保護。美國檢方形容這是「美國史上最大的金融詐欺案之一」。

5.BlockFi 破產

加密貨幣放款業者 BlockFi，在加密貨幣暴跌時，接受 FTX 以 4 億美元紓困，在 FTX 崩塌後，BlockFi 陷入流動性困境，因而暫停客戶提領，11 月 28 日就聲請破產保護，債權人也超過 10 萬人。

上述幾件事在 2022 年中開始逐步發酵，導致加密貨幣出現大幅回檔，比特幣從 69000 美元的歷史高點回落至 16000 美元以下。

那為何現在加密貨幣又默默成為市場焦點呢？

因為全球最大基金管理公司貝萊德 (BlackRock) 在今年 6 月向美國證券交易委員會 (SEC) 申請現貨比特幣 ETF，而富達和智慧樹等基金公司也跟著提出申請。

明年 1 月 SEC 必須做出最終決定，是否批准比特幣現貨 ETF 的發行，若能發行，則比特幣 ETF 可能成為機構投資人做資產配置的選項之一，第一個比特幣期貨 ETF 在 2021 年 10 月獲得批准，11 月比特幣價格就創下歷史新高，短短一個月上漲近 50%。

加密貨幣過去的大行情總跟挖礦有關，讓顯卡廠商能有大波段的行情，但現在其實已不再流行挖礦，隨著加密貨幣行情升溫，投資台股的加密貨幣概念股時，也別忘了關注一下業績是否有成長喔！

二、加密貨幣概念股

業績成長加密貨幣概念股邏輯主要有 4 項，分別是 11 月營收年增、2023 年前 11 月營收年增、成交金額大於 5000 萬、XQ 分類屬於加密貨幣概念股

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