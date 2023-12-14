行動網路體驗報告 中華電稱冠奪6獎 台灣大、遠傳各擁優勢

全球行動通訊網路測試分析機構 Opensignal 出具最新報告，中華電 (2412-TW) 獨得四項速度體驗獎以及涵蓋體驗獎中共六個類別的獎項，台灣大 (3045-TW) 則是拿下遊戲體驗與 5G 影音體驗雙冠王，遠傳 (4904-TW) 在品質一致性拔得頭籌。

Opensignal 發布的台灣行動網路體驗報告，其數據期間是從今年 8 月 1 日至 10 月 29 日。中華電得獎項目包括整體體驗指標中的下載速度體驗與上傳速度體驗、5G 體驗指標中的下載速度與上傳速度，涵蓋指標中的兩項項目。

Opensignal 表示，中華電連續三次囊括整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G 下載速度和 5G 上傳速度四大速度獎。其中，5G 下載速度為 71.2Mbps，比第二名遠傳的 53.2Mbps 快 18Mbps。

另外，涵蓋指標是測量人們居住、工作和旅行所在地的行動網路涵蓋範圍，代表用戶在合理期望涵蓋的地區旅行時獲得的體驗。中華電以 9.2 分 (滿分 10 分) 贏得涵蓋體驗獎，分別贏過遠傳的 8.2 分、台灣大的 8.1 分。

Opensignal 提到，與上一份報告不同的是，台灣大在遊戲體驗上獨占鰲頭。台灣大在遊戲體驗拿下 80.4 分 (滿分 100 分) 勝出，另外在 5G 影音體驗獎也是唯一獲勝者；在台灣用戶 5G 串流隨選行動影音體驗方面，台灣大以 77.1 分領先中華電與遠傳約 0.7 分。

遠傳用戶擁有台灣最一致的體驗，Opensignal 指出，遠傳以 82.7% 勝出，擊敗上次獲獎的台灣大獨得品質一致性獎。品質一致性是衡量網路是否足以支撐常見的行動應用需求，達到讓用戶在裝置上以「足夠好」的水準維持，或是或完成各種嚴苛的典型任務。