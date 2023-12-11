傳騰訊等中國晶片設計商強推自家產品 力拚取代輝達

路透周一 (11 日) 援引多位知情人士消息報導，包括騰訊 (0700-HK) 在內的中國晶片設計公司正在積極推銷其人工智慧 (AI) 晶片，以替代輝達 (NVDA-US) 的產品，希望美國的出口限制能讓客戶更換產品。

據了解，在中國 70 億美元的晶片市場中，總部位於美國加州的輝達占據 90% 的市占，該領域的晶片用於處理大量資料，以開發 AI 軟體。

然而，美國在今年 10 月份強化戰略技術控制，此舉讓一些更小的公司有了底氣，例如中國政府支持的海光信息 (Hygon Information technology) (688041-CN) 和新創公司天數智芯 (Iluvatar Corex)，他們也開始向輝達發起挑戰。

外界普遍認為，華為取得的進步最大，其 Ascend 910B 在運算能力方面可與輝達的 A100 相提並論，但整體性能並非如此。

知情人士表示，騰訊和規模較小的 AI 公司正在加快晶片產品的發布並祭出更多的行銷訪問，這些公司們認為，儘管美國的規定只影響最先進的晶片，但它們仍可能讓客戶對輝達敬而遠之。

加速新晶片推出

據悉，騰訊也向外部客戶銷售雲端服務，該公司一直在推廣使用其與深度學習新創公司燧原科技 (Enflame) 開發的 AI 推理晶片「紫霄」 (Zixiao) 的服務，其性能可與輝達的一些晶片相媲美。

其中一名知情人士說，騰訊正在推廣紫霄 v1，將其作為輝達 A10 的廉價替代品，後者用於圖像和語音辨識 AI 應用。不只如此，該公司還在推動即將推出的 v2Pro 版本，該版本針對 AI 訓練優化，能夠取代輝達目前受阻進入中國的 L40S。

報導指出，騰訊在公司內部使用紫霄晶片，並不直接向外部客戶出售，其透過雲端服務向客戶出租運算能力，同時還提供輝達或超微 (AMD-US) 的晶片作為選擇。

騰訊對此表示，在當前版本之外，沒有開發紫霄的計畫。該公司發言人說，騰訊設計紫霄是為了補充自家的雲端產品和解決方案，符合法律法規，而且只能透過騰訊雲的企業服務提供給客戶。

強化對客戶推銷

其他公司則在強化推銷。兩位知情人士表示，騰訊支持的燧原科技 (擁有一款名為「Yunsui」的 AI 訓練加速器晶片) 和生產天垓 (Tiangai) 圖形處理單元 (GPU) 的天數智芯也一直在宣傳即將推出的產品升級，以替代輝達的 A100 晶片。

值得注意的是，海光信息在行銷其新發布的 GPU「神算 2 號」(Shensuan No. 2) 時，從一開始就設計為與輝達的晶片運算平台 CUDA 相容，這意味著輝達用戶可以在最小的設計變化下更換晶片。

另一方面，中國新創公司雲天勵飛 (Intellifusion)( 688343-CN) 上月宣布推出 Deepedge10 晶片，以與輝達為符合最新出口限制而設計的即將推出的 H20 晶片競爭。

據了解，雲天勵飛提前發出公告是為了利用輝達的處境，將該晶片授權給客戶，儘管該晶片尚未大規模生產。

截稿前，燧原科技、天數智芯、海光信息和雲天勵飛沒有立即回應置評請求，輝達拒絕置評。其中輝達 (NVDA-US) 周一美股開盤前股價下跌 0.59%，每股暫報 472.24 美元。

生產能力可能是問題

科技調研機構以賽亞 (Isaiah Research) 副總裁 Lucy Chen 表示，即使中國晶片設計商贏得訂單，但有鑑於美國限制台積電 (2330-TW) 等晶圓代工廠與中國公司合作的限制，其仍可能難以提高產能。

該公司副總裁說：「中國大多數先進的製造技術和先進的封測能力可能會優先供華為使用。這些新興公司需要就如何克服美國的限制和生產限制所帶來的限制量身打造戰略。」

White Oak Capital 投資總監 Nori Chiou 表示，儘管如此，這些限制措施創造了一個市場機會，因為科技巨擘追求的是一種策略，即在庫存中擁有更多類型的 AI 晶片，而不僅僅是輝達的晶片，其 AI 戰略的可持續性成為優先事項，而不是業績。

他說：「(美國) 最初的目標是減緩中國的 AI 能力，但事實上，相關行動提高中國的自主開發能力。」