Fed降息指日可待 比特幣價格一度漲至18個月新高

比特幣交易價格飆升至今年迄今最高，投資人在美國聯準會主席鮑爾發表談話之前承擔更多風險，市場認為這次的談話這可能會就美國是否更接近降息提供指引。

根據 CoinGecko 數據，比特幣周五 (12/1) 交易價格在 24 小時內上漲 2.2%，至 38,665 美元。其他加密貨幣如以太幣和 Solana，24 小時內交易價格也分別上漲 2.6% 與 1.2%。

比特幣此次漲勢一度將其價格推升至自去年 5 月 5 日以來新高，稍早價格約在 3.88 萬美元左右。先前加密領域受到衝擊，相關虛擬幣價格穩步下跌。

另一方面，歐洲股市也走高、美元則走跌，鮑爾將於周五晚些時候在亞特蘭大的 Spelman College 發表談話。美股主要期貨指數則小幅走高，而美國公債價格持穩，投資人試圖判斷 11 月份各資產類別的漲幅是否還有進一步的空間。

Matrixport 研究和策略主管 Markus Thielen 在周五的一份報告中表示：「預料宏觀環境將繼續替加密貨幣提供強勁的推動力，而通貨膨脹率可能再次降溫，促使 Fed 開始降息。另外再加上地緣政治的逆流，這種健康的貨幣支撐力道應該會在明年將比特幣推向新高。」

值得注意的是，與加密貨幣相關的股票雨露均霑，加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 周五盤前股價上漲 3.06%，每股暫報 128.48 美元；Marathon digital Holdings(MARA-US) 股價上漲 4.43%，每股暫報 12.50 美元。

由於投資者青睞風險較高的資產，比特幣價格今年迄今已上漲逾 133%，表現優於許多其他傳統產業。

交易員樂觀的認為，美國證券交易委員會 (SEC) 可能很快就會批准美國首檔直接與比特幣掛鉤的 ETF。據 Deribit 商務長 Luuk Strijers 稱，上個月美國當局與加密交易所幣安 (Binance)達成的和解進一步緩解了緊張情緒。