〈美股早盤〉市場靜待通膨數據、Fed會議決策 主要指數漲跌互現

美國聯準會 (Fed) 將於本周公布最新利率決策，最新通膨數據也將出爐，兩大事件考驗投資人對明年降息的樂觀情緒，美股主要指數周一 (11 日) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌近 30 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.01%，費城半導體指數漲逾 2%。

在繁忙的一周開始之際，全球股市出現溫和波動，一系列經濟數據和主要央行貨幣決策將考驗投資人對利率將很快下調的樂觀情緒。

外匯方面，日元兌美元的跌幅擴大至 1%，此前有外媒導，日銀 (日本央行 / BOJ) 官員認為沒有必要急於取消超寬鬆政策，理由是沒有足夠的證據表明薪資成長會導致通貨膨脹。消息傳出後美元走強、美國公債殖利率攀升，美債 10 年期值利率上升 5 個基點，至 4.28%。

與此同時，交易員正在留意本周二 (12 日) 的美國通膨數據、台灣時間周四 (14 日) 的聯準會 (Fed) 利率決策以及美國零售銷售數據。另外，歐洲央行 (ECB) 和英國央行 (BOE) 也將在本周公布利率決策。

Jefferies International 首席歐洲經濟學家 Mohit Kumar 表示，這應該是今年最後一個繁忙的一周，之後將進入假日流動性不足的時期。儘管各國央行可能會推遲降息，但利率不會大幅上升，這將破壞上行勢頭。

強於預期的美國經濟數據提振市場對 Fed 能夠在不引發衰退的情況下控制通膨的樂觀情緒，這推動了標普 500 指數連續 6 周的上漲。該指數已攀升至 2022 年 3 月以來的最高水準，幾位華爾街策略師預估明年將進一步上漲。

Oppenheimer & Co. 首席投資策略師 John Stoltzfus 周一與 Fundstrat Global Advisors LLC 的 Tom Lee 一起做出了最樂觀的預測，預估到明年底標普 500 指數將達到創紀錄的 5,200 點，這比當前的水準高出約 13%。花旗策略師 Scott Chronert 領導的一個研究小組預估，該指數將攀升至 5,100 點左右。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 是持更為謹慎態度的人之一。他表示：「未來幾個月，美國經濟數據需要小心謹慎，才能維持最近的漲勢。雖然預估美股將維持近期漲勢，並在明年小幅走高，但股市已經消化了大量好消息。」他預料明年標普 500 指數將收於 4,700 點。

截至台北時間周一（11 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 1.28%，至每股 193.20 美元

蘋果負責 iPhone 和智慧手錶產品設計的高層將離職，公司最關鍵的產品線將面臨調整。據悉，蘋果產品設計副總裁 Tang Tan 將於明 2 月離職。Tan 向硬體工程高級副總裁 John Ternus 匯報工作，該部門正在重新調整職責以應對轉型。

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 1.06%，至每股 470.02 美元

全球人工智慧 (AI) 晶片領導者輝達周一表示，該公司計劃在未來全面擴大與越南最頂尖科技公司的合作規模，並且支援越南培訓開發 AI 和數位基礎設施相關的頂尖人才。輝達為全面抓住全球企業布局生成式 AI 的大趨勢，以及保持強勁業績增速，其當前正在尋找全新的創收引擎。目前，輝達已將目光瞄準東南亞市場。

梅西百貨 (M-US) 早盤上漲 16.53%，至每股 20.27 美元

知情人士透露，Arkhouse Management 和 Brigade Capital Management 已提出以 58 億美元收購梅西百貨公司 (Macy’s Inc.)(M-US)。消息人士表示，這次收購對該零售商的估值為每股 21 美元。梅西百貨上周五收盤價略高於每股 17 美元，自年初以來下跌約 17%。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美銀策略師 Michael Hartnett 最新表示，美債價格的持續反彈暗示經濟成長的放緩，美股將在明年第一季度受到影響。這位策略師在近日發布的一份報告中寫道，美債殖利率下降是本季美股上漲的主要催化劑之一。雖然標普 500 指數今年上漲約 19%，但他仍持悲觀態度。然而，若美債殖利率進一步下降到 3%，這將意味著經濟的「硬著陸」。

高盛周一表示，目前預估 Fed 將在明年第三季首次降息，較之前預測的明年第四季提前，理由是通膨已降溫。高盛指出，最近的通膨數據出乎其樂觀預期，令人鼓舞，因此我們對核心個人消費支出（PCE）年增率的預測路徑有所下修，因此首次降息的預期時間提前至明年第三季。