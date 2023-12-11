黃仁勳：輝達將擴大與越南公司合作 於當地設晶片中心

據越南媒體報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳表示，公司希望在越南設立晶片生產中心，以協助越南發展半導體和人工智慧 (AI) 生態系統。

黃仁動於上周六 (9 日) 首度訪問越南，周日與越南總理范明政會面，表達設立晶片中心的想法。黃仁動表示，越南與美國的良好關係，將有助於促進兩國在半導體和人工智慧領域的合作。

黃仁勳補充說，輝達已經在越南投資約 2.5 億美元，並將越南視為重要市場，輝達有意在越南建立吸引世界各地人才的基地，促進半導體和人工智慧生態系統的發展，並為越南的數位未來貢獻力量。

黃仁勳周一參加了越南投資局主辦的半導體合作會議，與當地公司進行討論。FPT、Vingroup 和 Viettel 等越南大型科技公司均出席本次會議。

黃仁勳在會中表示，將擴大與越南頂尖科技公司的合作夥伴關係，並支持越南培訓開發人工智慧和數位基礎設施的人才。

業內人士表示，預計本次會議上輝達將至少與一家越南公司達成技術轉讓協議。而這會是輝達達開始向越南轉移重要技術的關鍵進步，有助於越南在全球半導體市場上發揮更大的影響力。

在周一的活動中，越南投資部長 Nguyen Chi Dzung 表示，越南一直在準備機制和激勵措施，以吸引半導體和人工智慧產業的投資項目。