小摩示警：2024年美股恐處於恐慌狀態

摩根大通分析師對明年金融市場前景提出新評論，他們預計明年「對市場參與者來說又是充滿挑戰的一年」。

摩根大通經濟學家預計，2024 年通膨數據和經濟活動都會疲軟，問題在於投資者和風險資產是否該歡迎通膨下降，從而讓股債需求上升，或者通膨下降預示著潛在的經濟衰退？

分析師認為，2024 年通膨和經濟活動的下降，某程度恐讓投資者擔心甚至恐慌。

主要係因投資者過去 18 個月觀察到的利率衝擊讓他們戒慎恐懼，利率衝擊預計會對經濟活動產生負面影響。此外，地緣政治的發展帶來了挑戰，影響大宗商品價格、通膨、全球貿易和金融流動。

儘管有這些因素，摩根大通指出，風險資產的估值平均而言仍偏貴。

該行預測表明，聯準會 (Fed) 可能明年下半年開始寬鬆，或許以每次開會 25 個基點的步伐進行。

在經濟逐漸放緩的情況下，殖利率曲線中段預計主導站債券殖利率的下降，最終由殖利率曲線前端主導。

該預測也表明，明年美國 10 年期公債殖利率可能降至 3.75%，如果經濟陷入衰退，還可能再降。

統整上述思路，摩根大通看到了美元走強的理由。

分析師補充：「今年吸引大量資金流入且表現良好的貨幣套利交易，恐回吐部分表現，或可能在突然要去化風險的情況下平倉。」

「在大宗商品中，貴金屬具有結構性順風，將受益於避險情緒和隨之而來的寬鬆貨幣政策。能源具有重要價值，但經濟疲軟可能會干擾地緣政治和結構性順風。」

摩根大通強調，如果利率沒有大幅下降，量化緊縮政策也沒有逆轉，那經濟恐難加速，風險反彈也難以持續。

「這是進退兩難的處境，在這樣的貨幣限制水準下，風險資產無法持續反彈，除非風險資產修正，或通膨因需求疲軟等因素而下降，從而損害企業利潤，否則將不會採取果斷的寬鬆政策。」分析報告寫道。

這意味投資者 2024 年會先看到市場下滑和波動，之後貨幣狀況才會放鬆並出現更能持續的漲勢。

總體而言，摩根大通對未來 12 個月風險資產的表現和更廣泛的宏觀經濟環境持謹慎態度。「無論是否會經濟衰退，股票和其他風險資產的風險回報比現金或債券差。」