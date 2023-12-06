聯博投信2024全球投資展望： 經濟低速成長 債券資產與美股可望勝出

(台北訊) 剩下一個月就踏入 2024 年，回顧今年全球股債市表現可說是大小震盪不斷。年初股市自去年低點反彈，由 AI 股領軍進入新一輪牛市，第三季卻全球皆墨；債市則是受美國聯準會鷹派、鴿派言論交錯而起起伏伏，美國 10 年期公債殖利率甚至幾度突破 5%。聯博投資專家表示，雖然利率將維持在高水準更久，但預期整體利率將回落，建議鎖定當前各類固定收益資產殖利率具吸引力的水準，可望於未來 3-5 年創造相對較佳的報酬；而正值全球經濟放緩之際，考量美國企業獲利成長力道回溫，不妨持續加碼美國股市，以相對具備穩定成長契機的股票作為選股主軸。

債市：全方位收益策略因應短期波動、為長期投資打底

聯博集團固定收益共同主管與信用資產總監葛尚・狄斯坦費 (Gershon Distenfeld) 表示，貨幣緊縮政策將減緩經濟成長，最終促進通膨降溫。預估全球經濟成長率將從今年的 2.4% 放緩至明年的 2.1%；通膨率則從今年的 5.1% 下滑至明年的 3.5%，但回落至目標值的過程緩慢。

有鑑於此，狄斯坦費進一步分析，雖然升息近尾聲，不過市場對未來降息預期已往後推，預估 2024 年中或年末才會出現，這將造成整體金融環境持續緊縮，短期內市場依舊會出現波動。然而，長期投資人則可望受惠後續利率下調走勢，建議可以廣泛布局全球非投資等級債市，有機會增加超額報酬。「自 2000 年以來，全球非投資等級債券有 63% 的時間勝過美國非投資等級債券。」狄斯坦費指出，尤其在聯準會停止升息後，全球非投資等級債券的表現會更勝一籌。

狄斯坦費解釋，非投資等級債券的基本面穩健，即使美國非投資等級債券違約率恐將上升至約 4-5%，但違約多半集中在評等較低的 CCC 等級債券。投資人不妨著重投資評等較佳的 BB 與 B 等級；此外，非投資等級債券當前殖利率與價格水準相對歷史水準具有吸引力，有利創造後續表現。

目前較謹慎看待與景氣連動度較高的產業像是能源、大宗化學品與零售商等；較看好防禦性較佳、景氣敏感度較低的產業，像是高品質企業的次順位債券，聚焦資產負債表較健全的大型國家級龍頭銀行。

在非投資等級債券之外，狄斯坦費表示，投資組合也可適當納入其他具有機會的資產類別。包括證券化資產如信用風險轉移債券 (CRTs) 與新興市場債，尤其新興市場企業債的長期風險調整後報酬，較其他成熟市場更具吸引力。

值得注意的是，狄斯坦費說明，當央行結束升息循環，即使沒有面臨經濟衰退，對存續期也是一項利多。因為大多數央行已經完成升息，預期整體利率將會回落，建議投資人適度增加美國公債。一來，美國公債殖利率已創下 2007 年以來新高 #；再者，美國公債價格亦創下 20 年來新低 #，投資價值誘人。此時布局不僅可創造相對具吸引力的總報酬，具避險功能的公債亦可為投資組合提供下檔風險保護。

股市：企業獲利成長回溫 持續加碼美股

儘管今年股市受升息環境大幅影響，但美國仍是全球股市中表現最佳的市場。截至 11 月 6 日，S&P 500 指數達到 15.7% 的報酬表現；代表美國成長股的羅素 1000 成長指數更繳出超過 3 成的成績單。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維指出，利率對股市評價的衝擊可能已度過最顯著階段，股市投資人無需持續擔憂利率走高。第一，隨利率起點墊高，利率上升對股市評價的影響將呈現邊際效益遞減；第二，近期長端利率變化幅度較大，暗示了景氣與通膨可望支撐企業獲利。事實上，王耀維提到，債券利率對於股價方向並沒有直接關係。在 1940-1981 年之間，美國 10 年公債殖利率從低於 4% 大幅上揚至逾 10%，但 S&P 500 指數卻仍有 5.9-19.3% 的年化報酬率 ^，由此可見一斑。

王耀維預期，隨著企業獲利成長力道回溫，股市報酬也將隨之驅動，建議投資人可聚焦美國股市與日本股市。

就美股而言，根據歷史經驗，美股提供相對其他區域穩定與優異的長期報酬，在經濟觸頂或是落底之後的表現都不俗，能協助整體投資組合降低風險、同時參與市場漲幅。其中，今年 S&P 500 指數中企業獲利成長率相對落後的資訊科技與醫療保健類股，有機會在 2024 年捲土重來，達到逾 15% 的獲利成長率 *。因此，發掘相對具備穩定成長契機的股票將成為選股關鍵，像是人工智慧、雲端等題材仍持續成長，具長期續航動能；醫療保健類股在人口老化、醫療支出提高等長期趨勢不變下，剛性需求帶來的防禦特質可協助抵禦下檔風險。

至於日本股市，除了受惠於通膨升溫、日圓貶值，上市公司的股票回購與股息發放等嘉惠股東的舉動也逐年增加，進一步改善股東權益報酬率，公司治理轉佳有益於股市發展。

在其他區域方面，王耀維表示，歐洲經濟活動轉淡、企業獲利動能尚未回溫，不利於週期型市場，建議相對減碼；中國利空消息逐漸減少，目前評價已接近先前市場低點情境，

但目前仍不宜過於樂觀，建議投資人可關注 A 股的價值股，表現相對優於成長股。新興市場中的南韓、台灣、巴西等企業獲利雖轉佳，但受全球 GDP 放慢形成拉鋸，建議中性配置。

展望 2024 年，全球經濟料將低速成長，為因應降息之前的不確定性環境，聯博仍偏好分散投資多元券種，適度增加存續期間如公債，以提供下檔保護；同時布局非投資等級債券、證券化商品與新興市場債券等，進一步參與上漲機會；股市則以高品質股票與美國股市為主軸，並適當配置日本與其他市場。

資料來源：聯博。資料日期：2023 年 11 月。

#過往分析僅供說明，不保證未來結果，投資人無法直接投資指數。美國公債以彭博美國公債指數為代表。投資人無法直接投資於指數，指數不包含共同基金之銷售費用或營運費用，這些費用將會造成總報酬減損。資料時間：2003/10/31-2023/10/31。資料來源：彭博、聯博。

^ 過往績效不保證未來結果。投資人無法直接投資指數，且指數回報不代表任何聯博基金之績效表現。指數未經管理，因此回報未反映主動式基金管理之相關費用與支出。截至 2023 年 8 月 9 日。資料來源: Bloomberg, Haver Analytics, BofA US Equity & Quant Strategy 與聯博。

* 過往分析與當前預期不保證未來結果。截至 2023 年 10 月 27 日。資料來源：S&P、FactSet、彭博與聯博。

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