Fed降息不會是利多 知名空頭分析師：美股正重蹈2006年覆轍

摩根士丹利投資長兼首席美股分析師威爾森 (Mike Wilson) 表示，美股正在重蹈 17 年前的覆轍。預期 Fed 降息將推動股指再次大幅上漲，但結果可能會讓投資人感到失望。

威爾森指出，美股今年強勁反彈，標普 500 指數自年初以來上漲了 19%，並在 11 月結束時創下今年最佳單月表現，這代表投資人越來越看好 Fed 降息的前景。

但他指出，投資人對美股漲勢的期望可能過高。市場預計 Fed 將在經濟周期的後期降息，這時的經濟成長往往會放緩，甚至有陷入衰退的風險。這可能導致股市的回報率低於預期。相似的動態在 2006 年和 2018 年底時都曾出現。在這兩年中，Fed 於經濟周期後期的降息使得美股接下來 12 個月回報率約爲 14%。

與在經濟周期的初期到中期降息相比，這些收益不足爲道。以 1984 年為例，當時較低的利率推動股市在接下來一年裏飆升了 25%；而在 1994 年，股指在降息後的一年回報率高達 34%。

威爾森在最新的報告中總結指出，「2006 年和 2018 年的降息爲股市提供了頗具吸引力的回報，但與 1984 年和 1994 年的情況相比，這些回報看起來遜色得多。」

他補充表示，「我們認爲，2023 年也屬於經濟周期的後期。這就是爲什麼大型股表現優於大盤，以及爲什麼上周五 (1 日) 小型股和較低質量股票的漲勢在中期不太可能持續的原因。」

威爾森表示，對於經濟目前是否處於周期後期，他們持開放態度，但勞動市場狀況的確正在走軟。經濟諮商會的就業趨勢指數在過去一年下滑。這與 1984 年和 1994 年等經濟周期中期的情況不一致，當時該指數略有上升。

威爾森是今年華爾街最悲觀的美股預測者之一。他多次警告股市上漲是熊市反彈的一部分，將導致美股在 2024 年難以有任何重大進展。但更多投行認爲標普 500 指數將再創歷史新高。