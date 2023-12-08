超微漲近10% S&P 500表現最佳 華爾街如何看待AI晶片？

超微 (AMD-US) 在舉行人工智慧 (AI) 活動後獲得了華爾街的認可，尤其是來自微軟 (MSFT-US) 和 Meta Platforms (META-US) 等科技巨頭的興趣，但其中沒有輝達 (NVDA-US)。

超微周四（7 日）股價大漲 9.89%，收每股 128.37 美元，成為 S&P 500 指數中表現最好的個股，根據道瓊市場數據，今年迄今該股已漲逾 98%，將創下 2020 年來最棒的年度表現。

超微周三表示，其 Instinct MI300X 加速器已開始供貨給資料中心顧客和伺服器製造商，並推出一系列新筆電處理器，且最新 MI300X 產品的效能針對某些 AI 模型推理，比輝達 H100 HGX 伺服器平台高出 60%。

這顯然引起一些科技巨擘的關注，根據超微最新發布的消息， 微軟、Meta、甲骨文 (ORCL-US) 已採用或即將採用 MI300X 加速器，這讓華爾街暫時樂觀。

Melius Research 分析師周三寫道：「超微知道，從軟體到網絡來推動整個生態系統是成功的關鍵，這一點輝達已經證實。雖然我們預期超微不會得到輝達 CUDA 支持，但這些改善對於 2024 年擴展一些大客戶來說是好兆頭。」Melius 給予超微股票評級「持有」，目標價 125 美元。

Raymond James 分析師對超微更樂觀，其周三分析報告引用 Meta 對 MI300X 的積極評論，並補充輝達的高利潤讓超微有空間可為其加速器「積極」定價。

Raymond 還認為，超微可以拿下更多生成式 AI 的市占，讓未來 2 到 3 年間的成長和利潤率提升。他們對超微股票評為「強力買進」，且目標價自 125 美元上調至 140 美元。

最後，Oppenheimer 分析師也樂見超微的新發展，但其態度較謹慎，「我們仍將輝達視為加速器經營權主宰，因此在超微的 AI 願景進一步證實前會保持觀望。」他給予「與大盤持平」評級。