等待非農就業報告 美債殖利率大幅走升

美國國債殖利率周五 (8 日) 走高，投資人期待美國 11 月就業報告的發布，該報告可能為升息對經濟的影響提供新的見解。

美東時間清晨 5:46，10 年期美國公債殖利率上漲 5.1 個基點至 4.18%，收復本周稍早跌至 4.14% 的部分跌幅。上次出現類似水準是在 9 月初。

2 年期公債利率上漲 4.2 基點至 4.622%。

殖利率和價格呈反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

繼本周一系列就業數據後，美國 11 月就業報告將於周五公布。《道瓊》調查的經濟學家預計本月就業人數將增加 19 萬人，低於 10 月的 15 萬人。

這顯示即使聯準會升息以給經濟降溫，但勞動市場仍具韌性，因此可能引發人們對貨幣政策前景的質疑。

許多投資人一直希望經濟數據能夠釋經濟放緩的訊號，因為他們認為這可能意味著聯準會升息周期的結束以及何時降息的更明確想法。

聯準會主席鮑爾上周表示，猜測降息「為時過早」，必要時將進一步收緊貨幣政策。聯準會定下周召開會議，預計屆時將維持利率不變。

本周 ADP 11 月私人就業報告顯示新增就業 10.3 萬個，低於預期的 12.8 萬個。每周首次申請失業救濟金人數也低於預期。