加拿大央行第三度維持利率不變 盼通膨降溫有更多進展

加拿大央行 (Bank of Canada) 周三 (6 日) 連續第三次維持利率不變，但仍替進一步升息敞開大門，好觀察通膨方面是否取得更多進展。另外保留升息選項也透露該行承認經濟成長放緩和物價回落的同時，仍對通膨感到擔憂。

加拿大央行先前在 6、7 月升息 1 碼 (25 個基點) 將基準隔夜利率升至 5% 的 22 年新高，但在此後 3 次的貨幣政策會議上均維持利率不變。此舉也符合經濟學家預期。

加拿大央行將利率維持在 22 年新高。(圖：ZeroHedge)

決策者表示，最近的經濟數據表明經濟不再處於「需求過剩」狀態，其升息行動正在抑制支出和減緩價格壓力。決策者從 10 月份的決策聲明中刪除通脹風險增加的語句，但表示準備在必要時再次提高借貸成本。

加拿大央行表示，管理委員會仍然擔心通膨展望面臨的風險，並準備在必要時進一步提高政策利率，同時補充說決策者希望看到「核心通膨進一步持續放緩」。

利率決策出爐後，加拿大債券市場出現波動，基準兩年期公債殖利率為 4.058%，略低於債券發行前的水準。加元小幅上漲至 1 美元兌 1.3564 加元。

加拿大央行中性措辭 利率可能已觸頂

市場分析指出，加拿大央行聲明中更為中性的措辭表明，決策者越來越相信，利率已經足夠嚴格，足以將通膨帶回 2% 的目標。儘管如此，在宣布戰勝通膨之前，官員們還是希望看到核心通膨取得更多進展。

加拿大帝國商業銀行 (Canadian Imperial bank of Commerce) 首席經濟學家 Avery Shenfeld 在一份給投資人的報告中寫道：「央行承認在對抗通膨方面取得更廣泛的進展，而且經濟不再明顯過熱的事實表明，央行目前並沒有真正考慮進一步收緊政策。」

在周三的決策之前，隔夜交換市場交易員押注加拿大央行將在明年 4 月會議前開始削減借貸成本，並在該年底前將基準隔夜利率降至 4%。不過，加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，央行甚至還沒有考慮放鬆貨幣政策，因為通膨仍遠高於目標。

Monex 歐洲和加拿大外匯分析主管 Simon Harvey 表示：「這兩種截然不同的信號凸顯出，加拿大央行管理委員會正竭力阻止市場消化一個更早、更激進的寬鬆周期。」

通膨降溫、經濟面臨逆風

另一方面，加拿大經濟停滯不前且消費疲軟，失業率在短短七個月內從 5% 上升至 5.8%，就業市場的鬆動通常與衰退同時發生。就在六周前，加拿大央行還表示勞動力市場仍然「偏緊」，但周三卻承認就業市場正在鬆動。

此外，由於汽油價格下滑，加拿大通膨出現了短暫的逆轉，10 月份的年增率降至 3.1%。加拿大帝國商業銀行表示：「經濟放緩正在降低更多商品和服務價格的通膨壓力。」

儘管多數經濟學家認為加拿大經濟軟著陸仍是基本情況，但該國金融體系的關鍵脆弱性即將受到考驗。與美國家庭相比，加拿大高負債家庭的抵押貸款期限更短且展期更快，有 82% 的經濟學家表示，這對加拿大經濟構成了重大下行風險。