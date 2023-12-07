外媒：義大利已通知中國 將退出一帶一路倡議

多家外媒報導，義大利已正式通知中國政府，將退出「一帶一路」倡議，成為 2013 年啟動以來第一個退出的國家。消息人士表示，儘管做出這項決定，義大利政府仍有意願和中國保持良好關係。

中國在 2013 年啟動「一帶一路」倡議，旨在促進中國和歐亞大陸、非洲、大洋洲和拉丁美洲國家之間的設施聯通。批評人士認為，該倡議的主要目標是擴大中國共產黨的影響力。目前已有近 150 個國家 (約占全球人口 75%) 加入這項協議。

義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 上任前曾批評，上一屆政府在 2019 年加入一帶一路的決定是「嚴重錯誤」，並在去年上任後表示，該倡議的承諾從未實現。

路透援引政府消息人士說法報導，該協議在 2024 年 3 月到期後，將不再續約。不過，一位義大利政府官員向路透表示：「即使我們不再參與一帶一路倡議，我們仍有意願和中國保持良好的關係。」

另一位消息人士透露，義大利之所以選擇退出，是為了保持政府對話管道暢通，但未進一步詳細說明。

根據義大利《晚郵報》(Corriere della Sera) 報導，義大利政府已在本周稍早向北京政府傳達退出一帶一路的意向。

義大利 2019 年加入一帶一路後，時任總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 對於這項協議可望帶動義大利貿易發展寄予厚望，但效果卻不如預期。這段期間，中國每年對義大利的出口幾乎翻倍，從 2019 年的 340 億美元成長到目前的 620 億美元，相較之下，義大利對中國出口僅從原本的 140 億美元小幅增加至 177 億美元。

義大利外交部長塔加尼 (Antonio Tajani) 今年 9 月赴北京進行為期三天的訪問，與中國外交部長王毅等官員會面。義大利總統馬達雷拉 (Sergio Mattarella) 預計 2024 年將訪問中國，總理梅洛尼也表達出訪意願。