知名基金經理：聯準會與現實脫節 明年須至少降息5次

MBMG 集團的共同創辦人兼管理合夥人 Paul Gambles 表示，聯準會明年需要至少降息 5 次，才能避免美國經濟陷入衰退。

這位基金經理認為，聯準會在降息方面落後於形勢，為了避免極端且曠日持久的貨幣緊縮周期，僅在 2024 年，聯準會將必須至少降息 5 次。

Gambles 說：「我認為聯準會的政策現在與經濟因素和現實過於脫節，你無法預測聯準會何時會醒來，並開始感受到它們實際上對經濟造成的損害程度。 」

目前美國政策利率為 5.25%-5.50%，為 22 年來最高。根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計，美國最快將於 2024 年 3 月降息 25 個基點。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周表示，現在宣布戰勝通膨還為時過早，淡化對明年降息的預期。

鮑爾在準備好的演講中說：「現在下結論說，我們已經採取了足夠的限制性立場，或者推測政策何時可能放鬆，都為時過早。」

美國最近的數據表明物價壓力有所緩解，但鮑爾強調，政策制定者計畫「保持政策限制性」，直到他們確信，通膨將穩步回到央行 2% 的目標。

然而，金融市場認為他的言論較為鴿派，認為聯準會實際上已經結束了升息周期，接下來問題只在於何時降息。

知名資深投資者 David Roche 表示，除非能源或食品方面對美國通膨產生重大外部衝擊，否則「幾乎可以肯定」聯準會已經結束升息，這也意味著下一次利率調整將是降息。