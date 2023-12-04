看好Fed降息、地緣政治、央行買盤 推動黃金價格創歷史新高

COMEX 黃金期貨周一亞洲盤站上每盎司 2150 美元，續創歷史新高；現貨黃金也飆升至 2144 美元，刷新今年 5 月創下的歷史高點。

市場分析認為，本輪金價連創新高背後最大推手，可能是對聯準會降息的押注；其他推升因素還包括地緣政治因素、全球央行超強勁買入等。展望未來，分析師認為黃金明年仍能維持漲勢；甚至不止是黃金，在聯準會降息預期下，市場將迎來一波跨資產漲勢。

在這一波暴漲之前，黃金已盤整了 3 年，這是 3 年來第 3 次挑戰每盎斯 2100 美元。近期公布的一系列美國經濟數據比預期來得疲軟，通膨壓力也持續緩解，不斷鞏固市場對聯準會已結束升息周期、明年將開始降息的預期。

美國 11 月 ISM 製造業指數為 46.7，低於預期的 47.6，與 10 月持平，低於市場預期。PMI 繼續低於榮枯線 50，進一步加大了市場對於聯準會本輪升息周期已經結束，甚至最快可能在 2024 年 3 月開始降息的預期，黃金價格因此得到支撐。

Capital.com 駐墨爾本資深市場分析師羅達 (Kyle Rodda) 也表示：「市場正在大舉押注聯準會降息。並且，金價往往會在經濟衰退出現初期跡象時走高。這都會推動金價繼續上漲。」

瑞銀預計，聯準會降息預期加上實質利率下跌，黃金在 2024 年和 2025 年可能會再創下新高。瑞銀認為聯準會將在 2024 年第 1 季降息，如果今年 12 月暫停升息，這將繼續證實聯準會傾向於在最後一次升息後的 6 個月左右開始降息。

而瑞銀觀察黃金在聯準會歷次升息周期後的表現發現，在以往升息周期結束後的 3 個月左右，金價往往會下跌 2%；但在接下來的 6 個月內會上漲 7%。

此外，瑞銀還表示，實質利率也是金價的主要驅動因素。雖然兩者關聯性程度隨著時間而變化，但其間的不對稱性始終存在。瑞銀發現，10 年期美債殖利率每下降 100 個基點，黃金就會上漲 11%，但在實質利率出現同等漲幅時，黃金只會下跌 4.2%。以此觀察，瑞銀認為，當利率下降時，黃金的反彈幅度比利率上升時的回跌幅度更大。

相對於歷史水準，今年黃金對實質殖利率的敏感性有所下降，但這種不對稱性仍然存在，使黃金成為債券領域之外最有吸引力的替代品。如果未來一年實質利率下降，黃金可望持續受益。瑞銀還發現，當實質利率低於 1.25% 並繼續下降時，金價漲幅會更大，甚至會達到 14%。

此外，地緣政治因素也在短期推升金價。比如，市場對中東緊張局勢進一步蔓延的擔憂快速升溫，由此引發的避險買盤給金價提供支撐。

DHF Capital CEO 考基曼 (Bas Kooijman) 表示，隨著市場對中東緊張局勢升級作出反應，這種升級「推動過去兩個月的黃金上升趨勢延續」。他同時表示，交易員也一直押注升息周期結束，並可能在明年上半年降息，這可能會在中期繼續支撐金價的上漲。

再者，全球央行也在持續購買黃金，對金價也有支撐作用。世界黃金協會 (WGC) 發布的數據顯示，2023 年第 3 季全球央行淨買進黃金 337 噸，為有史以來第 3 高單季淨買進數量；今年前 3 季全球央行購金需求同比增加 14%，達到創紀錄的 800 噸。

瑞銀表示，雖然這些黃金流量本身不太可能推動價格上漲，但它們將繼續發揮關鍵作用，撐住市場，並支援整體金價上漲趨勢。