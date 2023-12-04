【總經焦點】美元指數下跌，帶動新台幣狂漲！美元能貶到多低？

近期因美元走跌台幣飆升，但由於美國利率相比其他國家，仍然處於較高的水位，預估美元這波的貶值空間有限。

一、上週盤勢與本週大 - PCE、就業市場持續降溫，升息循環已到盡頭

美國商務部於 11/30 公布十月份 PCE 數據，PCE 從九月份的 3.42% 降至 3.01%，是兩年多以來的低點，核心 PCE 一樣如預期降溫從 3.65% 降到 3.46%，這使市場更加堅信升息循環已經見頂，同時，就業市場降溫也釋出正面訊號，上週初請失業金人數增加至 21.8 萬人，高於市場預期的 20.9 萬人，續請失業金人數更上升至 192.7 萬人，高於預期的 184 萬，創下 2021 年 11 月以來新高。12 月 1 日晚上可以持續關注聯準會主席 Powell 的談話，更進一步了解聯準會對未來利率政策的看法。

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二、美元 / 台幣走勢 – 年初開始新台幣急貶，近期隨著升息預期消散，美元回落，台幣回升

從這一年來的美元 / 台幣走勢圖來看，新台幣匯率在今年二月來到 29.2 的高點後，便開始一路貶值，11 月初新台幣貶到了 32.48，這波貶值的主要原因在於美元的走強，而造成強勢美元的因素，可以歸功於聯準會的貨幣政策。美國基準利率的上升，吸引了不少資金移往美國，美元指數大漲，然而現在市場已開始預期未來會降息，使得美元開始回落，進而使台幣及其他各國貨幣回升，11 月 30 日美元 / 台幣收在 31.26，單月升值幅度來到 3.58%，韓元則是升值 4.69%，人民幣升值 2.62％，日圓也升值 2.19%。

三、先前台幣貶值原因：資金匯回美國、台灣出口疲弱，美元走強，台幣貶值

先前中國經濟數據不佳，再加上中國碧桂園及恒大的債務危機，導致市場對中國資本市場感到恐慌，外資明顯加重匯出力道，亞幣集體走貶。中國為了避免匯率貶值過快，也做出一些政策來因應。8/21 中國下調一年期 LPR 利率 10 bps 至 3.45%，以及維持 5 年期 LPR 的 4.20% 不變。另方面也將引導金融機構調降存款利率、主動降準來暢通傳導管道。

中國的經濟疲軟，將對全球製造業復甦產生一定的衝擊，下半年諸多企業仍下修今年財測，市場普遍認為美國相對新興市場仍有較好的經濟前景，因此資金匯回美國本土導致美元走強，相對其他貨幣則仍現疲弱。

台灣低利率環境，使台美利差擴大，資金外流，台幣貶值

雖然台灣在 1Q22 到 1Q23 年間共升息 5 次，但整體而言台灣仍處於低利率環境，央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別是 1.875%、2.25%、4.125%。隨著聯準會大幅度升息，美國長天期公債殖利率不斷走升，先前又受到升息預期、供需失衡、期限溢價轉正的影響，十年期公債殖利率最高來到 5.02%，台灣與美國利差不斷擴大，投資人追求海外高利率投資機會，造成資金外流的現象，台幣因而貶值。

台灣出口動能疲弱，出口商將外匯換回台幣需求減少

台灣做為出口型國家，貨幣受到貿易出口的影響很大，當出口表現好時，出口商將外匯換回台幣需求增加，台幣便會走強，但近一年因受到世界經濟尚未復甦的影響，出口表現並不理想，從去年 8 月開始出口成長率劇減，至今為止已經連續 14 個月呈現衰退，其中最為嚴重的衰退在今年 6 月，年增率降到 -23.38%，在前陣子出口如此疲弱的情況下，台幣因而一路貶值。

四、近期台幣回升原因 – 美國通膨降溫、外資大舉匯入、出口商實質拋匯需求，帶動台幣升值

通膨降溫，美元走貶，台幣回升

就如同一開始所述，美國在通膨與就業市場方面皆有證據顯示已在降溫，十月核心 CPI 由 4.1% 降至 4.0%，核心 PCE 由 3.65% 降到 3.46%，十月非農就業人數從 29.7 萬人大幅降至 15 萬 ，失業率也從 3.8% 上升至 3.9%，種種跡象都顯示通膨壓力已減緩，根據芝商所 FedWatch 工具顯示，市場開始預期 Fed 會提前降息，2024 年 3 月開始降息的機率已來到 46.5%，美元指數隨著升息預期降溫而開始走弱，台幣因而回升。此外，近期外資資金大舉匯入，也是台幣回升的動能之一，台股也受惠於外資的連日買超一舉站上萬七關卡。

出口商月底結算帶來拋匯潮，為新台幣提供支撐

除了美元貶值的因素之外，台灣出口商在年底有作帳以及發放年終獎金的需求，需要將外匯兌換回新台幣，對於出口導向型的台灣而言，出口商的拋匯便能為新台幣需求提供支撐，也是近期帶動台幣升值的主要原因之一。

五、分析與週策略：

本週有許多重要公司法說會：

本週美股重要公司財報公佈時程：

六、觀點彙整與總結 – 美國利率依然處於高位，美元貶值空間有限

台幣升值雖有利於外資持續流入台灣，也較容易帶動資本市場的成長，但升值終究會不利台灣出口業務，央行是否會出手阻止匯率攀升，仍是大家須再關注的方向。整體而言，雖然近期因美元走跌台幣飆升，但由於美國利率相比其他國家，仍然處於較高的水位，預估美元這波的貶值空間有限，美元 / 台幣在 31 關口仍會有所支撐。(推薦專欄：本週爆報)

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