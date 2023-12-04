〈台股盤中〉權值股壓力大 PCB、面板及散裝航運族群最有人氣

台北股市今 (4) 日早盤集中市場及 OTC 指數過高後拉回並一度跌落平盤以下，盤中權值股表現不振，大盤由面板、航運、機殼、IC 設計及 PCB、生技族群撐盤，市場專家指出，台股目前在指數過高後所遭遇壓力大，但大盤仍將維持高檔振盪向前，但要注意類股輪動快速的變化。



證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能持續以高檔震盪格局向前，並已引導出中小型個股輪動，可留意近最新的 11 月營收狀況，及目前手機及 PC/NB 需求回溫帶動的個股，而在本波段主流在低位階且市況轉佳個股。

台股集中市場今日開在 17450.64 點，最高 17516.61 點，最低 17409.06 點，預估集中市場全場成交值爲 3152 億元

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，台股目前展現多方控盤的輪動格局，並已連續兩個交易日測試 5 日線支撐不破。

權值股台積電 (2330-TW) 今天盤中下跌，盤中跌幅超過 1%，聯發科在盤中股價也走弱；但大立光 (3008-TW) 、鴻海 (2317-TW) 小漲。

AI 伺服器概念股緯穎 (6669-TW)，緯創 (3231-TW)、技嘉 (2376-TW) 及英業達盤中下跌，光寶科 (2301-TW) 則逆勢上漲；伺服器 PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 及台光電 (2383-TW) 上揚。

車用 PCB 族群定穎 (3715-TW)、健鼎 (3044-TW) 、高技 (5439-TW)、敬鵬 (2355-TW) 股價均維持上周五的強勢。

ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 全數下跌，其中南電己公布 2023 年 11 月營收 30.34 億元，年減 49.05%，也是 47 個月來新低。

航運股因運力受限、供給吃緊，並已明顯造成 BDI、BCI 指數的上漲，以中航 (2612-TW) 裕民 (2606-TW) 及正德 (2641-TW)、四維航 (5608-TW) 表現強勢，正德及四維航並漲停。上周五外資買超陽明 (2609-TW) 及裕民在 1.4 萬張以上。

至於面板股方面，因京東方及華星光電 TV 面板減產，今天盤中彩晶 (6116-TW) 、群創 (3481-TW) 及友達 ( 2409-TW) 獲消息面激勵，在盤中都 2% 以上漲幅，其中並以群創的漲幅超過 3% 最是強悍。