車用業務熱 挹注和勤11月營收2.35億元創16個月新高

精密沖壓大廠和勤精機 (1586-TW) 今 (4) 日公布最新營收，2023 年 11 月營收在車載應用產品營收增長之下，單月營收以 2.35 億元創 16 個月來新高，月增 4.01%，年 18.04%，2023 年前 11 月營收 20.75 億元，年減 11.05%。

和勤在今年下半年營收銜走高，公司預期延續今 (2023) 年下半年的旺季效應，明 (2024) 年初即有多項新能源車零件新訂單陸續進入量產、重卡零件增量且增加新項目出貨的營收貢獻，公司明年營運可望淡季不淡，旺季更旺。

和勤統計，2023 年 11 月兩大業務的營收分別為車用零件 1.96 億元，創下歷史新高紀錄，占比 83.34％；硬碟機構件（VCM Plate）3448 萬元，占比 14.55％。近年布局重點：商用車（重卡）變速箱零件、新能源車零件，陸續進入爬坡增量，加上燃油車客戶訂單回流的效應，下半年起車用零件營收一路攀升，預期還將繼續突破新高紀錄。硬碟（HDD）零件方面，雖然產業仍在調整，不過訂單已回溫，維持穩定出貨。

受惠產品組合優化，和勤 2023 年的第三季營收 5.87 億元，爲今年新高，毛利率 12.55%，季增 2.05 個百分點，年增 3.97 個百分點，本業也接近損益兩平。在汽車零件出貨持續增量，和勤第四季營收規模可望較第三季成長，公司對第四季獲利轉正持審慎樂觀態度。

和勤主管表示，第三季毛利率拉高主要原因來自於高毛利產品比重提升，包括新能源車零件以及重卡零件，同時這兩類產品也是近年公司重點布局的項目。在新能源車零件的客戶方面，除了美國電動車大廠之外，中國最大的新能源汽車公司、汽車與科技公司聯合設計的自主品牌，都將為和勤明年的業績成長帶來相當大的動能。重卡零件受惠行業復甦，和勤出貨增量之外，又爭取到變速箱零件新項目訂單，為公司提供穩定成長。

和勤 2023 年前三季營收 16.13 億元，毛利率爲 8.64%，年減 5.64 個百分點，稅後虧損 7516 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.93 元。