鉅亨研報 2026-07-23 18:06

台股大盤今（23）日呈現開高走低回測月線、隨後獲得強勁買盤支撐打底收高走勢。早盤受權值股帶動最高攻上 45,089.82 點，隨後面臨獲利解套賣壓拉回至 44,340.76 點（月線防守位置附近）順利獲得支撐止穩翻紅，終場微幅上漲 25.03 點（+0.06%），收在 44,850.81 點，成交金額放大至 9,217.18 億元。籌碼面上，集中市場三大法人合計買超 164.89 億元，其中外資與陸資單日買超 69.58 億元，投信買超 53.37 億元，自營商買超 41.94 億元。

一、盤勢分析

‌



加權指數今日逢高拉回回測月線尋求支撐，隨後在台積電（2330-TW）與 AI 族群撐盤下打底回升，月線展現強勁防守力道。集中市場成交量維持在 9,217 億元高檔水準，三大法人同步買超 164.89 億元，顯示高檔震盪屬於良性換手洗盤，多頭結構維持健康。

櫃買指數（OTC）今日表現相對疲弱，開盤後受中小型 IC 設計與矽晶圓族群拉回影響，終場下挫 3.07 點（-0.78%），收在 392.11 點，成交金額為 1,889.55 億元。籌碼面上，櫃買市場三大法人合計賣超 77.07 億元，其中外資賣超 55.91 億元，自營商賣超 25.08 億元，投信則逆勢買超 3.93 億元，中小型題材股仍具備輪動接棒實力。

二、強勢產業

盤面資金聚焦於 AI 伺服器散熱、砷化鎵通訊與高階光學元件：

1. 砷化鎵相關（平均 +2.78%）：受惠於 5G/6G 基地台建設及 Wi-Fi 7 普及帶動射頻模組需求，加上手機 PA 客戶庫存去化完成啟動補庫存急單。此外，AI 資料中心對 CPO 與 VCSEL 高速光元件需求爆發，帶動產能利用率回升。指標股聯亞（3081-TW）強攻 7.25% 收 355.00 元，全新（2455-TW）勁揚 3.93% 收 198.50 元，穩懋（3105-TW）上漲 2.53% 收 162.00 元。

2. 散熱模組 / AI 伺服器（平均 +1.75%）：受惠雲端大廠持續擴建 AI 基礎建設，高階晶片功耗劇增驅動散熱技術加速由氣冷轉向水冷方案，水冷板與 CDU 出貨放量推升龍頭業者獲利預期。指標股奇鋐（3017-TW）爆量大漲 7.73% 收 2,440.00 元，緯創（3231-TW）勁揚 5.79% 收 173.50 元，雙鴻（3324-TW）上漲 2.89% 收 820.00 元。

三、弱勢產業

記憶體製造與矽晶圓族群逢高遭遇獲利賣壓拉回整理：

1. 記憶體製造（平均 -4.77%）：前日強勢暴漲後，短線急買盤與隔日沖主力於高檔啟動獲利結算與調節賣壓，致使全族群呈現高檔浮額洗盤與拉回修正走勢。指標股南亞科（2408-TW）下跌 4.38% 收 426.00 元，華邦電（2344-TW）下跌 4.97% 收 162.50 元，旺宏（2337-TW）下跌 5.19% 收 128.00 元。

2. 矽晶圓（平均 -3.95%）：受部分成熟製程晶圓代工廠及消費性電子客戶去化庫存步調延後影響，長約履約呈現觀望，引發資金短線獲利回吐。指標股環球晶（6488-TW）下挫 9.68% 收 1,120.00 元，台勝科（3532-TW）下跌 9.94% 收 421.50 元，合晶（6182-TW）修正 1.94% 收 126.50 元。

四、大戶投選股