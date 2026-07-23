鉅亨研報 2026-07-23 15:58

一、散戶資金流向曝光！零股排行榜成市場風向球

台股震盪之際，盤中零股交易成為觀察市場人氣的重要指標。最新零股排行榜顯示，0050、台積電、緯創依舊穩居熱門標的，反映小資族持續透過零股布局大型權值股與 AI 概念股。隨著市場資金輪動加快，零股排行榜也成為投資人掌握資金偏好與市場情緒的重要參考，零股排行榜近期更受到市場高度關注。

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二、0050、台積電、臻鼎 - KY 同步吸睛 熱門族群悄悄換手？

除了 0050、台積電持續吸引買盤，今日零股排行榜另一焦點則落在臻鼎 - KY。雖然股價因市場傳聞一度重挫，但零股成交量卻逆勢大增，顯示不少投資人選擇逢低布局。同時，塑化族群與 AI 供應鏈相關個股也紛紛擠進熱門名單，市場資金是否開始出現新的布局方向，引發投資人討論，零股排行榜透露的資金流向也值得持續追蹤。

三、零股人氣背後透露哪些投資機會？

零股成交熱度不僅反映散戶偏好，也可能提前透露市場對產業與個股的期待。不過，高成交量究竟代表資金進場承接，還是短線情緒放大？哪些標的是真正具備後續成長動能，又有哪些風險仍未完全反映，背後其實還有更多值得深入觀察的訊號。