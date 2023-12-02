美11月ISM製造業指數報46.7 近20年最長萎縮周期

美國 ISM 周五 (12/1) 公布數據顯示，11 月製造業指數報 46.7，低於市場預期的 47.6，與前值持平，為 13 個月連續低於 50 榮枯線下，創網路泡沫危機以來、近 20 年最長萎縮周期。

美國 11 月 ISM 製造業指數與 10 持平。(圖：ZeroHedge)

與此同時，全球標普 (S&P Global) 機構同日公布的 10 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 49.4，符合預期，低於前值 50。儘管由於利率上升抑制需求，美國第四季經濟成長預料大幅放緩，但多數經濟學家仍認為明年不會出現衰退。

11 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 48.3，前值 45.5

生產指數報 48.5，前值 50.4

僱傭指數報 45.8，前值 46.8

供應商交貨指數報 46.2，前值 47.7

存貨指數報 44.8，前值 43.3

客戶端存貨指數報 50.8，前值 48.6

價格指數報 49.9，前值 45.1

未完成訂單指數報 39.3，前值 42.2

出口訂單指數報 49.4，前值 49.4

原物料進口指數報 46.2，前值 47.9

(圖：ISM)

觀察指數細項，11 月新訂單指數從 10 月的 45.5 升至 48.3，但仍較為疲弱；上月生產指數報 48.5，低於前值 50.4，顯示工廠生產率下滑，而未完成訂單指數進一步降至 39.3，不及前值 42.2，持續萎縮當中。

不過 11 月存貨指數報自 10 月前值 43.3 小幅升至 44.8 水準是一個好兆頭。另外，上月供應商交貨指數降至 46.2，低於前值 47.7，該指數低於 50 表明交貨加快。

值得注意的是，雖然工廠投入價格受到抑制，但降幅已不再像前幾個月那樣快，11 月價格指數報 49.9，遠超前值 45.1，為 7 個月來的新高，透露製造商通膨可能還需多留意。

11 月製造業物價指數放緩力道減弱。(圖：ZeroHedge)

至於就業市場方面，11 月就業指數從 10 月份的 46.8 降至 45.8，連續第二個月下降，可能反映出招聘疲軟和裁員增加。ISM 上月曾表示，在此期間，為減少員工數量而採取的減員、凍結和裁員措施有所增加。

不過隨大約 3.3 萬名罷工的美國汽車工人聯合會 (UAW) 成員重返工作崗位，預料 11 月份製造業就業人數將出現反彈。10 月份工廠就業人數減少了 3.5 萬人。

標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，11 月又是一個艱難的月份，製造業幾乎沒有成長，因為新工作的流入再次下滑，暗示著商品生產部門對美國第四季國內生產毛額 (GDP) 的貢獻微乎其微。

Williamson 還指出，在過去 18 個月中，訂單只有 3 個月出現成長，反映出新冠疫情過去後需求長期低迷，而這反過來又與消費者將支出轉向旅遊和娛樂等服務，以及企業客戶減少疫情期間供應擔憂期間積累的過剩庫存有關。

不過令人鼓舞的是，有跡象表明庫存周期開始轉向，中間產品 (供應給其他公司的投入) 生產商現在報告的訂單數量略有成長。