通膨緩解、美債殖利率回落 科技巨擘領漲全球大型股

受美國公債殖利率下降和全球央行可能降息的預期升溫提振，以知名科技公司為首的全球大型企業市值在 11 月飆升。

具體來看，蘋果 (AAPL-US) 的市值在過去一個月裡成長 11.2%，達到 2.95 兆美元，而微軟 (MSFT-US) 的市值成長 12.1%，達到 2.8 兆美元。

輝達 (NVDA-US) 公布亮眼的第三季財報後，市值飆升 14.7%，至 1.15 兆美元。該公司還預計第四季 (本季) 的營收將高於預期，原因是供應鏈狀況有所改善，對其人工智慧 (AI) 晶片的需求強勁。

另一方面，通膨擔憂的緩解也大幅提振了銀行股。截至 11 月底，摩根大通 (JPM-US) 的市值成長 12.2%，達到 4,510 億美元。

在其他產業方面，特斯拉 (TSLA-US) 的市值上個月上漲近 20%，達到 7,632 億美元，此前該公司在中國的 Model 3 和 Y 價格調漲。根據市場研究公司 Rho Motion 的數據，儘管中國補貼停止，但該國 10 月份的電動車銷量依然激增。

相反的，油價下跌導致主要石油公司的市值下滑。沙烏地阿美 (Aramco) 和埃克森美孚 (XOM-US) 的市值分別減少 0.3% 和 2.9%。

