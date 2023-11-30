歐元區11月CPI年增速超預期放緩至2.4% 助長ECB提前降息押注

歐盟統計局 (Eurostat) 周四 (30 日) 公布最新數據顯示，歐元區 11 月通膨率降溫速度遠超預期，歐洲央行 (ECB) 的 2% 通膨目標有望實現，儘管該行仍堅持通膨可能頑強難退的立場，但數據讓外界加大 ECB 提前降息的押注。

具體來看，歐元區 11 月調和消費者物價指數 (CPI) 年增率初值報 2.4%，創 2021 年 7 月以來新低，低於經濟學家預期的 2.7%，更不及前值的 2.9%；按月來看負成長 0.5%，低於預期的負 0.2%，前值為 0.1%。

歐元區 11 月核心 CPI 年增率初值報 3.6%，連續第四個月放緩，低於預期的 3.9%，自前值的 4.2% 大幅回落；按月來看負成長 0.6%，遠低前值的 0.2%。

按歐元區通膨的主要組成部分來看，食品、煙酒在 11 月份的年增速度最快 (為 6.9%，10 月份為 7.4%)，其次是服務業 (4.0%，10 月份為 4.6%)、非能源工業品 (2.9%，10 月份為 3.5%) 和能源 (-11.5%，10 月份為 - 11.2%)。

其他數據方面，歐元區 11 月不包含能源和食品的消費物價調和指數 (HICP) 年增 4.2%，較前值 5.0% 明顯放緩，而按月來看負成長 0.4%，遠低預期的 - 0.1%，前值自 0.2% 下修至 0.1%。與此同時，歐元區 10 月失業率維持在 6.5%，符合市場預期也和前值持平。

在 ECB 史無前例地提高利率之後，歐元區 20 國的通膨皆低於分析師預期。不過，經濟成長也在下滑，歐元區第三季國內生產毛額 (GDP) 萎縮 0.1%，使該區在衰退的邊緣搖搖欲墜。

經濟學家指出，經濟成長低於預期、勞動力市場正在走軟且信貸需求已經蒸發，所有這些都指向快速的通膨放緩。有些經濟學家認為，為當前的通膨建模異常困難，因為企業利潤是主要驅動因素，而非一般讓通膨快速升溫的薪資水準。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 分析師 Paul Donovan 表示：「由於利潤驅動的通膨相對罕見，主要集中在供應鏈末端，這意味著不僅通膨放緩，而且放緩的速度往往會超出普遍預期。」

市場預估 ECB 明年將降息 115 個基點，並在 4 月前首次降息。另外市場也押注 ECB 在明年將有四次降息——高於上周的三次——還認為第五次降息的可能性為 70%，這將使存款利率從目前創紀錄的 4% 回落至 2.75%。然而，ECB 官員堅持認為，貨幣政策必須保持緊縮，以確保通膨率一路回到 2%。

實際上，由於統計數據的影響，以及去年各國政府為抵消能源價格飆升而採取的措施逐漸退出，通膨可能會在回到目標水準之前小幅走高。

ECB 總裁拉加德警告，未來幾個月物價漲幅可能「略有」加快。有分析指出，12 月份的臨近預測 (Nowcast) 顯示，歐元區的 CPI 年增速為 3.2%。