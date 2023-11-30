微軟在英國投資32億美元 推動人工智慧發展

路透周四 (30 日) 報導，英國政府表示微軟計劃在未來 3 年向英國投資 25 億英鎊 (32 億美元)，這是該公司迄今為止在英國最大的單筆投資，將支撐人工智慧 (AI) 未來的成長。

雖然英國經濟可能在未來幾年陷入低迷，不過該國正在推動私人投資，以幫助為新的基礎設施提供資金，尤其是在 AI 等成長型產業。

微軟的投資最初是在英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 主持的峰會上宣布，這筆資金將讓微軟在英國的資料中心面積增加一倍以上，替新的 AI 模型提供至關重要的基礎設施。

蘇納克在周四的一份聲明中表示：「今天的宣布是英國 AI 基礎設施和發展未來的轉捩點。」

英國政府聲明提到，作為周四宣布的協議一部分，微軟將向英國提供超過 2 萬個最先進的圖形處理器 (GPU)，這是機器學習和開發 AI 的關鍵技術。另外這筆投資還包括一項培訓計畫，以幫助確保英國人擁有建立和使用 AI 所需的技能。

微軟副董事長暨總裁史密斯 (Brad Smith) 同日在同一場會議上受訪時表示，未來未來 12 個月內不可能創造出超級智慧 (superintelligence)。

他否認先前報導稱微軟投資的 OpenAI 創造一種對世界構成威脅的 AI，並表示在未來 12 個月內不可能看到所謂的通用人工智慧 (AGI, 與人類同等智慧型、或超越人類的 AI)。

他表示 AGI 技術需要幾年、甚至幾十年的時間才有可能問世，目前重點仍聚焦在注意安全方面。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 周四盤前股價上漲 0.43%，每股暫報 380.47 美元。

