糧食危機再現？亞洲白米價格大幅反彈後將邁向15年新高

亞洲白米價格即將創下 15 年來的新高，隨著聖嬰現象 (El Niño) 加劇乾旱，未來亞洲白米產量可能下滑，引起以白米為主食的亞、非兩洲糧食危機焦慮情緒。

在一段相對平靜的時期後，泰國白米 (破碎率 5%) 價格在過去兩周上漲 57 美元，至每噸 640 美元，距離 2008 年 10 月以來的最高水準僅一步之遙，泰國白米價格是亞洲基準價格的 5%。這一里程碑是在 8 月初達到的，當時最大出口國印度實施了全面的出口限制。

泰國白米出口商協會名譽主席 Chookiat Ophaswongse 說，巴西和菲律賓等意想不到的買家對泰國白米的需求增加，是價格上漲的原因之一，其次國內物價上漲和泰銖走強幫助支撐米價飆升。

Chookiat 說：「我們現在賣得很好，因為越南的庫存很低。」他所在的協會每周替 5% 破碎率白米和其他品種設定價格。

印度總理莫迪試圖在大選前控制國內價格，因此印度在 7 月底加大了出口限制，預估將持續到明年。這些措施導致了大量供應協議和外交，因為主要消費者擔心供應問題。

白米對數十億人的飲食至關重要，在東南亞和非洲部分地區，白米貢獻高達 60% 的總熱量攝入。價格上漲導致也主要買家印尼和菲律賓的通貨膨脹率上升。

隨著聖嬰現象的到來，通常會給亞洲種植區帶來更乾燥的氣候，這將進一步限制供應，預估泰國 2023 至 2024 年的產量將下滑 6%，而越南則發出乾旱風險預警，要求一些農民提早種植新作物。