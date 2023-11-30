OPEC+同意進一步每日減產100萬桶石油供應 增添新成員國巴西

根據外媒周四 (30 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 同意進一步每天削減 100 萬桶石油供應，與此同時沙烏地阿拉伯將延長其現有的額外自願每日 100 萬桶減產措施。據了解，OPEC + 成員國原則上同意減產計畫，目前將進行投票表決。

值得注意的是，OPEC + 的代表們表示，巴西將於明年 1 月加入該組織，但不會參與 OPEC + 本輪會議所宣布的石油減產行動。

OPEC + 同意進一步每日削減 100 萬桶石油的消息傳出後，國際油價一度走揚，但隨後又轉跌。截稿前，明年 1 月到期的布蘭特原油期貨跌 0.22%，至每桶 82.92 美元；明年 1 月到期的西德州原油期貨跌 1.64%，至每桶 76.58 美元。

OPEC + 的減產協議實現沙國尋求的目標。沙國自今年 7 月以來已經單方面將石油供應大幅每日砍掉 100 萬桶。伴隨著近幾個月油價的下挫，沙國敦促盟國們採取額外措施限制產量。

OPEC + 的本次會議談判艱難，推遲四天至周四舉行，並將會議從維也納當地舉行變成了線上。這一做法，在上周一度令原油市場重挫。此前分歧的焦點在非洲產油國，OPEC + 在奈及利亞和安哥拉等國就產量配額方面談判仍相當艱難困難，經過一周多的會談，該組織終於克服內部分歧。

有分析指出，本次會議表明，OPEC + 希望繼續掌控石油市場。考慮到 2024 年初需求可能出現季節性疲軟，他們繼續採取積極主動的立場。OPEC + 的集體進一步減產，加上沙國的自願減產的延長，有望避免明年出現新的石油供給過剩。

另有業內人士認為，OPEC + 新的每日額外 100 萬桶減產，實際上有效的減產量可能只有這個數字的一半。這是因為一些國家的產量已經低於配額目標。

當前，原油市場的看漲情緒極其低迷。過去兩個月，國際油價累計下跌 17%，這令 OPEC + 出手干預市場的壓力加大。明年初，原油市場可能會進一步走弱，包括國際能源署 (IEA) 在內的機構預計將出現新的原油供應過剩。