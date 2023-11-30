ASML執行長明年四月退休 現任商務長接手掌舵

荷蘭半導體設備公司艾司摩爾 (ASML) 周四 (30 日) 表示，執行長韋尼克 (Peter Wennink) 將於明年四月任期結束時退休，屆時將由公司老將、現任商務長的 Christophe Fouquet 接手掌舵。

現年 66 歲的韋尼克自 2013 年從財務長升任執行長以來，在他的帶領下，ASML 經歷一段迅猛的成長時期，成為歐洲最大的科技公司，市值達到 2,500 億歐元 (合 2740 億美元)，股價上漲超過 1,000%。

當韋尼克在 ASML 擔任高層職位時，該公司逐漸在光刻市場占據主導地位，這是晶片製造行業的一個領域，遠遠把日本競爭對手尼康 (Nikon) 和佳能 (Canon) 甩在腦後。

Fouquet 是法國人，在 ASML 工作了 15 年，之前負責監督極紫外線 (EUV) 產品線，目前該產品線約占該公司銷售額的一半。EUV 技術是由 ASML 開發並商業化，目前只有少數製造商使用該設備來製造先進的晶片。EUV 機器有一輛巴士那麼大，每台耗資 2 億美元。

EUV 設備的客戶包括台灣的台積電 (2330-TW)、三星電子、英特爾 (INTC-US) 以及記憶體晶片製造商美光 (MU-US) 和 SK 海力士 (SK Hynix)。

在韋尼克任期的最後幾年，美國政府向荷蘭政府施壓，要求限制 ASML 在中國銷售 EUV 產品。中國是 ASML 繼台灣和韓國之後的第三大市場。

Fouquet 在一次電話會議上表示，美國顯然有意阻止先進的晶片技術進入中國。而如果沒有 EUV，要超越某種技術是極其困難的。但他表示目前尚不清楚對舊技術的額外限制是否有效，以及其目標為何。

Fouquet 還證實，ASML 正在按計畫於今年年底交付其下一個產品線「High NA」 EUV 的第一台試驗機。據傳買家是英特爾。

截稿前，艾司摩爾 (ASML-US) 周四美股盤前股價下跌 0.98%，每股暫報 680.87 美元。