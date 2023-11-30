〈美股早盤〉市場押注利率觸頂 主要指數漲跌互現

美國最新公布重磅通膨數據支撐投資人對利率已經觸頂的希望，美股主要指數周四 (30 日) 漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌逾 30 點或近 0.3%，標普 500 指數跌 0.02%，費城半導體指數跌近 0.6%。

美國商務部公布最新資料顯示，由於能源價格下跌，美國 10 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 3%，為 2021 年 3 月以來的最小漲幅，低於市場預期的 3.1%；按月來看成長 0%，也超預期放緩。

10 月份剔除食物和能源後的核心 PCE 物價指數年增速從 9 月的 3.7% 回落至 3.5%，符合市場預期；按月來看成長 0.2%，較前值 0.3% 放緩，與市場預期一致。

與此同時，美國上周續領失業金人數報 192.7 萬人，遠超經濟學家預期的 187.2 萬與前值的 184.1 萬，創下兩年來新高，暗示就業市場正在降溫。

Carson Group 全球宏觀策略師 Sonu Varghese 認為，今日的經濟數據報告可能會鞏固外界的預期，即貨幣政策轉捩點即將到來，Fed 可能在明年前六個月至少降息一次。

Varghese 進一步指出，Fed 官員已承認通貨膨脹正在緩解，這在經濟強勁、失業率低的情況下是可能發生的，基本上替降息奠定基礎。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的 Economic Regime Index 模型顯示，美國經濟最糟糕的時期似乎已經過去，這對股市樂觀人士來說是一個有利的跡象。該指數在今年早些時候從 2022 年底的低谷幾乎全面反彈，但上個月又回落至衰退區間。

彭博行業研究首席股票策略師 Gina Martin Adams 說，儘管該模型仍暗示未來可能出現的經濟疲軟，但只要該指數保持在低點之上，標普 500 指數的前景就看好。

其他消息方面，歐元區通膨降溫幅度超過預期，2% 的目標近在眼前，投資人加大了對歐洲央行 (ECB) 降息時間早於決策者建議的押注。

能源方面，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 正在討論額外減產約 100 萬桶 / 日，尋求克服內部分歧，提振疲軟的原油價格。

截至台北時間周四（30 日）22 時許：

焦點個股：

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 0.08%，至每股 379.13 美元

英國政府表示微軟計劃在未來 3 年向英國投資 25 億英鎊 (32 億美元)，這是該公司迄今為止在英國最大的單筆投資，將支撐人工智慧 (AI) 未來的成長。

西方石油 (OXY-US) 早盤上漲 0.41%，至每股 60.58 美元

華爾街日報 (WSJ) 報導，西方石油正在就收購美國德州能源生產商 CrownRock 進行談判。這筆交易價值可能超過 100 億美元。據報導，倘若一切順利，這筆交易料將很快達成。該石油公司是這個地區僅存的大型民間企業之一。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.20%，至每股 241.22 美元

特斯拉將自周四 (30 日) 開始交車其延宕已久的 Cyber​​truck 電動皮卡。之前該公司執行長馬斯克一直以提高他評為「先進」產品產量方面的問題為由，降低投資人的預期。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 21.8 萬，預期 22 萬，前值 21.1 萬

美國上周續領失業金人數報 192.7 萬，預期 187.2 萬，前值 184.1 萬

美國 10 月 PCE 年增率報 3%，預期 3%，前值 3.4%

美國 10 月 PCE 月增率報 0%，預期 0.1%，前值 0.4%

美國 10 月核心 PCE 年增率報 3.5%，預期 3.5%，前值 3.7%

美國 10 月核心 PCE 月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 10 月個人收入月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.4%

美國 10 月個人支出月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 10 月實質個人消費月增率報 0.2%，前值 0.3%

美國 11 月芝加哥 PMI 預期 45.4，前值 44

華爾街分析：

摩根大通卻發布業界最悲觀預測，認為企業獲利成長疲軟、價位偏高加上地緣政治風險，標普 500 指數明年底會跌到 4,200 點，比目前水準低 8%。

富國銀行分析師下調美股中小型股指數的目標價，並建議堅守大盤股。但富國銀行投資研究所將 2024 年標普 500 指數目標價維持在 4,600 至 4,800 點，盈利目標維持在 220 美元，但將羅素中盤股指數盈利目標 (降至中性) 和羅素 2000 指數盈利目標 (降至不看好) 下調，以反映美國中小企業增長潛力較低，對經濟疲軟更敏感。