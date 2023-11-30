馬斯克一再壓低市場期待 特斯拉Cybertruck今起開始交車

特斯拉 (TSLA-US) 將自周四 (30 日) 開始交車其延宕已久的 Cyber​​truck 電動皮卡。之前該公司 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 一直以提高他評為「先進」產品產量方面的問題為由，降低投資人的預期。

Cyber​​truck 是特斯拉近 4 年來推出的首款新車型，對於特斯拉作為創新汽車製造商的聲譽至關重要。在該公司面臨電動車 (EV) 需求疲軟和競爭加劇之際，Cyber​​truck 也是創造銷售的關鍵，但其助益不如該公司量產的 Model 3 和 Y。

馬斯克上月表示：「我們用 Cyber​​truck 挖了自己的墳墓。」他警告，需要一年到 18 個月的時間才能讓這款車成為重要的現金流貢獻者。

該車的定價預計將在定於美東時間周四下午 3 點開始的活動中公布。馬斯克在 2019 年表示該卡車的售價將為 4 萬美元，不過期間原物料成本不斷上漲，一直未提供最新價格。

在發布會之前，馬斯克周三 (29 日) 接受《紐約時報》採訪時，對另一個話題進行了充滿髒話的採訪，引起媒體的關注。他咒罵那些因為反猶太主義言論而退出他的社群媒體平台 X（以前稱為 Twitter）的廣告商。他也表示，不喜歡他的客戶應該根據品質來判斷他的產品，包括特斯拉電動車。

他表示，到 2025 年，特斯拉的 Cyber​​truck 產量可能會達到每年約 25 萬輛。並表示由於其新技術和設計，特斯拉在 Cyber​​truck 方面面臨「實現量產的巨大挑戰」。

專家表示，Cyber​​truck 的新型車身材料和非傳統的未來主義造型增加了生產的複雜性和成本，並有可能讓注重實用性的傳統皮卡車買家卻步。

在 2019 年的發布會上，馬斯克用大錘展示了卡車牢不可破的「裝甲玻璃」車窗，結果卻把它打碎了。

幾年前，馬斯克曾提出這樣的想法：如果人們不喜歡未來派的 Cybertruck 設計，特斯拉可以「製造一輛看起來很普通的卡車」。在最近的電話和訪談中，他強調了該模式的創新。

汽車諮詢公司 CARLAB 總裁諾貝爾 (Eric Noble) 表示：「Cyber​​truck 面臨的更大問題是，Cyber​​truck 並不是真正為皮卡車用戶設計的。」「與道奇 Ram 或福特 F 系列相比，它的吸引力要小得多。」

Cyber​​truck 進入熱門且高獲利的皮卡市場時間晚了兩年，它將與福特 (F-US) 的 F150 Lightning、Rivian (RIVN-US) 的 Automotive 的 R1T 和通用汽車 (GM-US) 的 Hummer EV 等產品競爭。

Rivian 的 R1T 起價為 73000 美元，而福特的 F-150 Lightning 起價約為 50000 美元。

Morningstar 股票策略師高德史坦 (Seth Goldstein) 預計 Cyber​​truck 的定價將在 5 萬美元至 7 萬美元之間。

Cyber​​truck 吸引了超過 100 萬張預約訂單，並支付 100 美元作為押金。

顧問公司 AutoPacific 分析師瓦提 (Paul Waatti) 表示，「特斯拉的產品在很大程度上吸引了更富裕的早期採用者類型。這不會有什麼不同。」「它的主要目標客戶將比 SUV 少，但我認為它的表現會出奇的好。」