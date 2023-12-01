美上周續領失業金人數升至近兩年新高 就業市場降溫

美國勞工部周四 (30 日) 公布最新數據顯示，上周續領失業金人數升至約 2021 年年底來新高，進一步證明就業市場正在降溫。

上周續領失業金人數升至兩年來新高。(圖：ZeroHedge)

截至 11 月 25 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.8 萬人，低於市場預期的 22 萬人，也不及修正後前值 21.1 萬人，4 周移動平均值報 22 萬人。

截至 11 月 18 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 192.7 萬人，較修正後前值 184.1 萬人大增 8.6 萬人，遠超市場預期的 187.2 萬人，4 周移動平均值報 186.575 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

整體而言，勞動力市場仍保持彈性，但這次的數據是其強度正在減弱的最新跡象。儘管失業率仍處於歷史低位，但失業率已開始小幅上升，薪資漲幅也有所降溫。雖然一些企業仍在努力填補空缺職位，但在更廣泛的行業中，招聘的緊迫性已經減弱。

有分析指出，上周續領失業金人數持續攀升表明，11 月失業率可能達到 4.0%，雖然部分人數激增原因是季節調整數據造成，但民間企業的調查透露，勞動力需求正在放緩。

上周初領失業金人數持續攀升。(圖：ZeroHedge)

美國聯準會 (Fed) 日前公布的經濟褐皮書，當中包含 11 月 17 日或之前收集的資訊，顯示勞動力需求持續放緩。多數地區聯準銀行表示，其所在地區的就業人數持平至溫和成長，也有透過裁員或自然減員減少了員工人數。

就業市場的持久性是消費者支出和整體經濟前景的關鍵。經濟學家將繼續留意申請失業救濟人數，以及一系列其他與勞動力相關的指標，尋找這種強勁勢頭出現鬆動的跡象。11 月非農就業報告將在下周出爐，屆時能對美國就業市場有更清楚的觀察。