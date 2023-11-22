小摩：經濟因素不影響美股續漲 但須防債券殖利率再起

最近幾周接連出爐的經濟數據顯示美國通膨趨緩、Fed 升息臨近終點，市場在軟著陸預期之下開啟狂歡模式。一度飆升的美債殖利率大幅下跌，美股也在小型股和成長股帶動下強勢反彈。

不過多家機構警告，美國經濟未來成長動能不足，宏觀前景不確定的情況下，美股漲勢恐難持續。

摩根大通市場情報團隊負責人泰勒 (Andrew Tyler) 和許里格 (John Schlegel) 表示，從資金流入的力道判斷，美股將能持續反彈續，但須提防美債殖利率回升和波動加劇的風險。

泰勒認為，美股反彈能夠持續，催化劑主要是宏觀經濟和科技股表現。

從目前數據來看，宏觀經濟呈現「無通膨成長」的「不著陸」情景；而科技股可能會重新點燃人工智慧 (AI) 主題和夏季反彈。自 5 月 24 日輝達 (NVDA-US) 發布財報到 7 月 31 日，標普 500 指數上漲了 11.5%；那斯達克 100 指數上漲了 15.8%，羅素 2000 指數上漲了 13.4%。

兩位分析師還指出，美國經濟的表現比市場預期的要好：「如果通縮趨勢得到控制，將出現高於趨勢的成長。第 3 季國內生產總值 (GDP) 成長 5%，超出任何合理的預測，但由於 27 兆美元的名目成長率達 8%，經濟成長放緩的時間可能比市場預期的要晚。」

名目 GDP 成長率的提高也會促進企業獲利增加。如果美國保持 GDP 成長，失業率可能不會飆升，而失業率飆升不會導致通膨。

而回顧最近幾周的市場表現，分析師指出：「雖然出現反彈，但並不清楚投資人根本上『買進』多少股票。總體而言，大部分買盤都來自指數期貨、ETF 和期權。相較之下，全球繼續出現多頭賣壓，很可能是由於獲利了結；高頻基金在股票方面的凈流入一直很低迷」

從短期來看，市場近期仍然會有些波動。不過，由於相較於過去 1 個月，本周股票凈流入仍相當中性，因此反彈尚未結束。

在美股市場，過去 2 周資金流入 ETF 最多，其次是能源、銀行和房地產。科技股被賣出最多，但主要限於傳媒和娛樂業。

分析師還表示，近期最有可能出現的風險是債券殖利率和債券價價格波動回升：「即使 20 年期美債標售的強勁表現可能會緩解部分擔憂，尤其是在美元近期走軟的情況下。但殖利率上升和美元走強的驅動因素在近期反彈中並未消失，因此這種負面催化劑可能會捲土重來。」